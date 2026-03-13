Gülle-Anhänger kippt in Ochsenfurt um: Erhebliche Verkehrsbehinderungen
OCHSENFURT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Montagabend ist in einer Rechtskurve in der Uffenheimer Straße ein mit Gülle beladener Anhänger umgekippt. In der Folge liefen rund 8.000 Liter Gülle auf die Fahrbahn, was eine zweistündige Vollsperrung der Strecke erforderlich machte.
Ein 29-jähriger Traktorfahrer bog gegen 19:20 Uhr von der Kniebreche kommend nach rechts auf die Uffenheimer Straße ab. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor der Anhänger in der Kurve das Gleichgewicht und kippte zur Seite. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Traktor sowie am Anhänger entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.
Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die Sperrung der Straße konnte gegen 21:15 Uhr wieder aufgehoben werden. Eine Gefährdung für die Umwelt besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.
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