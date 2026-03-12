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Gefährliche Verfolgungsjagd: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer flüchtet vor Polizei

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Gefährliche Verfolgungsjagd: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer flüchtet vor Polizei
Symbolfoto: 2fly4
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EISINGEN IM LANDKREIS WÜRZBURG – Ein 16-jähriger Jugendlicher hat am Dienstagabend versucht, sich in Waldbüttelbrunn einer Verkehrskontrolle zu entziehen, und löste damit eine riskante Verfolgungsjagd aus. Die Flucht endete im Ortsgebiet von Eisingen durch eine Kollision mit einem Streifenwagen, bei der der junge Fahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 17:15 Uhr wurde eine Polizeistreife in Waldbüttelbrunn auf den Fahrer aufmerksam. Anstatt auf die Anhaltesignale zu reagieren, beschleunigte der Jugendliche sein Leichtkraftrad auf bis zu 80 km/h und nutzte auf seiner Flucht unter anderem Radwege. Mehrere bislang unbekannte Passanten wurden dabei erheblich gefährdet und mussten zur Seite springen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Bereich Eisingen fuhr der 16-jährige deutsche Staatsangehörige schließlich auf einen Streifenwagen auf und stürzte.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden sowohl das Zweirad als auch der Führerschein des Jugendlichen unmittelbar beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried bittet Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

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Kontakt für Zeugen und Geschädigte: 09302/910-0

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