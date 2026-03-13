Gaststättenkontrollen in Ochsenfurt und Aub: Verstöße gegen Spielverordnung
OCHSENFURT UND AUB IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Dienstag haben Beamte der Polizei Ochsenfurt in einer gemeinsamen Kontrollaktion mit Experten aus Obernburg und Aschaffenburg mehrere Gaststätten und Spielhallen überprüft. Im Fokus der Maßnahmen standen dabei insbesondere die rechtlichen Vorgaben für den Betrieb von Spielautomaten.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten insgesamt fünf Ordnungswidrigkeiten nach der Gewerbeordnung und der Spielverordnung fest. Unter anderem fehlten bei einigen Geräten die erforderlichen Zulassungen oder die vorgeschriebenen Hinweise auf den jeweiligen Aufsteller. Aufgrund der festgestellten Mängel mussten mehrere Spielautomaten noch vor Ort stillgelegt werden.
Gegen die betroffenen Aufsteller sowie die Gaststättenbetreiber wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Kontrollen dienen der Überwachung des ordnungsgemäßen Spielbetriebs und der Einhaltung gewerberechtlicher Standards in der Region.
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