Fahrraddiebstahl an der Friedensbrücke Würzburg: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – In der Nacht zum Donnerstag kam es im Bereich der Friedensbrücke und der Mainaustraße mutmaßlich zum Diebstahl von zwei Fahrrädern. Gegen 00:25 Uhr wurden zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die mit einem Akkubohrer hantierten und anschließend vom Tatort flüchteten.
Vor Ort konnten Einsatzkräfte mehrere gewaltsam aufgebohrte Fahrradschlösser sicherstellen. Eine der tatverdächtigen Personen trug zum Zeitpunkt der Sichtung einen weinroten Rucksack bei sich. Trotz einer sofortigen Überprüfung des Nahbereichs konnten die Unbekannten nicht mehr festgestellt werden.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Bereich ihr Fahrrad abgestellt hatten und nun einen Diebstahl feststellen, sich umgehend zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, denen die beschriebenen Personen im Stadtteil Zellerau aufgefallen sind.
Hinweise nimmt die Polizei unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 0931/457-2230
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