NA-Notruf

Fahrraddiebstahl an der Friedensbrücke Würzburg: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

13. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Fahrraddiebstahl an der Friedensbrücke Würzburg: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen
Foto: Pixabay / mike_ramirez_mx
Sparkasse

WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – In der Nacht zum Donnerstag kam es im Bereich der Friedensbrücke und der Mainaustraße mutmaßlich zum Diebstahl von zwei Fahrrädern. Gegen 00:25 Uhr wurden zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die mit einem Akkubohrer hantierten und anschließend vom Tatort flüchteten.

Vor Ort konnten Einsatzkräfte mehrere gewaltsam aufgebohrte Fahrradschlösser sicherstellen. Eine der tatverdächtigen Personen trug zum Zeitpunkt der Sichtung einen weinroten Rucksack bei sich. Trotz einer sofortigen Überprüfung des Nahbereichs konnten die Unbekannten nicht mehr festgestellt werden.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Bereich ihr Fahrrad abgestellt hatten und nun einen Diebstahl feststellen, sich umgehend zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, denen die beschriebenen Personen im Stadtteil Zellerau aufgefallen sind.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Hinweise nimmt die Polizei unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 0931/457-2230

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. März 2026Letztes Update 12. März 2026

Mehr

Unfallflucht auf der B 279: Sattelzug gerät in Gegenverkehr – Zeugen gesucht

Unfallflucht auf der B 279: Sattelzug gerät in Gegenverkehr – Zeugen gesucht

15. März 2026
Unfallflucht in Ebelsbach: Polizei ermittelt Verursacher und sucht Geschädigten

Unfallflucht in Ebelsbach: Polizei ermittelt Verursacher und sucht Geschädigten

15. März 2026
Ermittlungserfolg nach Überfall auf Rentner: 58-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Ermittlungserfolg nach Überfall auf Rentner: 58-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

15. März 2026
Bankeinbrüche in Karlstadt: Kriminalpolizei sucht nach Festnahmen weitere Zeugen

Bankeinbrüche in Karlstadt: Kriminalpolizei sucht nach Festnahmen weitere Zeugen

14. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)