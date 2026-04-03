Einbruch in Zaunfachhandel in Giebelstadt: Polizei sucht Zeugen
GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter die Geschäftsräume eines Zaunfachhandels in der Kilian-Keller-Straße heimgesucht und dabei Bargeld entwendet.
Zwischen Dienstagabend, 17:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:45 Uhr, gelangte der Unbekannte vermutlich durch Übersteigen eines Zauns auf das Firmengelände. Im weiteren Verlauf öffnete der Täter mehrere Türen gewaltsam und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei fielen ihm mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Kasse in die Hände, mit denen er unerkannt flüchten konnte.
Hoher Sachschaden durch gewaltsames Eindringen
Während die Beute im dreistelligen Bereich liegt, hinterließ der Einbrecher durch sein rabiates Vorgehen einen erheblichen Sachschaden an den Türen und der Einrichtung. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Reparaturkosten auf etwa 3.000 Euro.
Zeugenaufruf der Polizei Ochsenfurt
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kilian-Keller-Straße gemacht haben, sich zu melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegengenommen.
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