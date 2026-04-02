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Drei Dienstfahrzeuge beschädigt – 25-Jähriger nach Flucht in gestohlenem VW Polo festgenommen

2. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Drei Dienstfahrzeuge beschädigt – 25-Jähriger nach Flucht in gestohlenem VW Polo festgenommen
Symbolfoto: 2fly4
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WASSERLOSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagvormittag hat ein 25-jähriger Mann versucht, sich auf der Autobahn einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Tatverdächtige war in einem gestohlenen Pkw unterwegs und verursachte auf seiner Flucht mehrere Kollisionen mit Streifenwagen, bevor er festgenommen werden konnte.

Gegen 10:20 Uhr sollte ein blauer VW Polo auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Fahrer über das Autobahnkreuz Werneck auf die A70 in Richtung Bamberg. Dabei kam es bereits zu einem ersten Kontakt mit einem Anhaltefahrzeug der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Unter Hinzuziehung weiterer Streifen gelang es der Polizei schließlich, den Wagen noch vor der Anschlussstelle Werneck zu stoppen. Auch hierbei kollidierte der Fluchtwagen mit den Einsatzfahrzeugen.

Verletzte Beamte und hoher Sachschaden

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Der 25-jährige Deutsche konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden; er blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Fünf Polizeibeamte erlitten jedoch leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt werden. Insgesamt wurden drei Dienstfahrzeuge sowie der flüchtige VW Polo beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

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Gestohlenes Fahrzeug aus Nordrhein-Westfalen

Die weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ergaben, dass der VW Polo in der Nacht auf Donnerstag in Nordrhein-Westfalen entwendet worden war. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A70 in Fahrtrichtung Bamberg für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr und die Autobahnmeisterei unterstützten die Absicherungsmaßnahmen.

Zeugen und gefährdete Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht nun dringend nach Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrweise des 25-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09302/910-0 entgegengenommen.

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