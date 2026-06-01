Kupferdiebe plündern Wasserhäuser: Dreiste Metalldiebstähle im Raum Rauhenebrach – Polizei sucht Zeugen
RAUHENEBRACH – Im Gemeindegebiet von Rauhenebrach im Landkreis Haßberge treiben offenbar professionelle Metalldiebe ihr Unwesen. Die Täter haben es gezielt auf die Infrastruktur der örtlichen Wasserversorgung abgesehen und in den vergangenen Wochen bereits das zweite Kupferdach komplett demontiert und abtransportiert. Die Polizeiinspektion Haßfurt prüft einen direkten Zusammenhang zwischen den Taten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Fall 1: Aktueller Coup an der Staatsstraße 2258
Der jüngste Diebstahl ereignete sich am vergangenen Wochenende im Zeitraum zwischen Freitag (29. Mai), 11:00 Uhr, und Sonntag (31. Mai 2026), 17:45 Uhr.
Die Unbekannten steuerten ein freistehendes Wasserhaus des örtlichen Wasserversorgers an, das sich direkt an der Staatsstraße 2258 auf der Strecke zwischen Rauhenebrach und Karbach befindet. Mit professionellem Werkzeug montierten die Täter den Großteil der wertvollen Kupferabdeckung des Daches ab. Aufgrund des enormen Gewichts des Diebesgutes müssen die Täter für den Abtransport mindestens ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Transporter oder einen Anhänger, genutzt haben.
Fall 2: Identische Masche bereits im April bei Theinheim
Wie die Ermittler nun bekannt gaben, schlugen die Kupferklauer nicht zum ersten Mal in der Region zu. Bereits im Vormonat, genauer gesagt im Zeitraum zwischen Freitag, 24. April, und Sonntag, 26. April, ereignete sich ein absolut identischer Fall.
Dabei geriet der Wasserhochbehälter an der Staatsstraße 2274 zwischen Theinheim und Falsbrunn ins Visier der Kriminellen. Auch hier gingen die Täter äußerst dreist vor, demontierten das komplette Kupferdach des Versorgungsgebäudes und entwendeten das wertvolle Buntmetall spurlos.
Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen an den Staatsstraßen
Da beide Tatorte an viel befahrenen Staatsstraßen liegen, setzt die Polizei Haßfurt auf die Mithilfe von Autofahrern, Berufspendlern oder Landwirten, die in den betroffenen Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten leiteten in beiden Fällen Strafverfahren wegen schweren Diebstahls ein.
Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat an den vergangenen Wochenenden (Ende Mai bzw. Ende April) an den beschriebenen Wasserhäusern zwischen Rauhenebrach und Karbach oder zwischen Theinheim und Falsbrunn verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat dort vermeintliche „Handwerker“ oder abgestellte Kleintransporter im Umfeld der Gebäude gesehen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
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