Brand in Lohrer Innenstadt: Kriminalpolizei ermittelt drei Tatverdächtige
LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Nach dem schweren Brand in der Fischergasse am Mittwochmorgen konnte die Polizei bereits am selben Tag einen schnellen Ermittlungserfolg verbuchen. Drei Minderjährige im Alter von 13 und 15 Jahren stehen im Verdacht, das Feuer verursacht zu haben.
Gegen 07:00 Uhr am Mittwochmorgen ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über ein in Flammen stehendes Haus in der Lohrer Innenstadt ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren konnten die Flammen zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert werden.
Ermittlungserfolg durch Nachbarschaftsbefragungen
Die Polizei Lohr und die Kriminalpolizei Würzburg arbeiteten bei der Aufklärung eng zusammen. Erste entscheidende Hinweise ergaben sich bereits im Laufe des Mittwochs durch Befragungen in der Nachbarschaft. Diese führten die Beamten zu zwei 13-jährigen Kindern und einem 15-jährigen Jugendlichen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen das Trio als mutmaßliche Brandverursacher noch am selben Tag.
Zeugenaufruf zum Vorabend des Brandes
Die Brandermittler der Kriminalpolizei Würzburg konzentrieren sich nun darauf, den exakten Geschehensablauf zu rekonstruieren. In diesem Zusammenhang ist für die Beamten insbesondere der Dienstagabend von großer Bedeutung.
Personen, die bereits am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen rund um das betroffene Anwesen in der Fischergasse gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.
Kontakt für Zeugenhinweise:
Kriminalpolizei Würzburg – Tel. 0931/457-1732
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!