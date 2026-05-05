Brand in Asylunterkunft: Brandstiftung ausgeschlossen – Ursache eingegrenzt
WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG – Nach dem schweren Feuer in einem Wohnhaus in der Weberstraße am vergangenen Samstag liegen nun erste Ergebnisse der Brandermittler vor. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg konnte die Brandstelle am Montag eingehend untersuchen und die mutmaßliche Ursache eingrenzen.
Der Brand, der am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr gemeldet worden war, hatte für eine weithin sichtbare Rauchentwicklung gesorgt. Dank des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden; alle Bewohner blieben unverletzt.
Ausbruch im Anbau des Gebäudes
Die Brandfahnder stellten bei ihrer Begehung am Montag fest, dass das Feuer nicht direkt im bewohnten Erdgeschoss, sondern in einem Anbau des Wohnhauses ausbrach. Der spezifische Brandherd konnte im Bereich der dortigen Mülltonnen lokalisiert werden.
Ermittlungsergebnisse zur Brandursache
Nach Auswertung der Spurenlage konzentrieren sich die Ermittler auf zwei wahrscheinliche Szenarien:
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Unsachgemäße Müllentsorgung: Möglicherweise führten noch glimmende Abfälle oder leicht entzündliche Stoffe in den Tonnen zum Brandausbruch.
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Technische Ursache: Auch ein Defekt im Bereich der Elektroinstallation innerhalb des Anbaus wird derzeit geprüft.
Besonders wichtig für die Einordnung des Vorfalls: Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nach aktuellem Stand ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg dauern an, um die genaue Ursache final zu klären.
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