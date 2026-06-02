Blutige Fehde unter Bekannten: 25-Jähriger nach Raub und Prügelei in Würzburg in Haft
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein heftiger Streit zwischen zwei Bekannten ist am Donnerstagabend in der Würzburger Innenstadt völlig eskaliert. Nach einer ersten Konfrontation am Hauptbahnhof kam es in der Klinikstraße zu massiven körperlichen Attacken, bei denen ein 51-jähriger Mann verletzt wurde. Der mutmaßliche Angreifer (25) sitzt mittlerweile wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die Kripo sucht dringend Zeugen.
Die Tatkomplexe spielten sich am Donnerstag (28. Mai 2026) im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr an zwei verschiedenen Örtlichkeiten ab.
Erst Jacken-Diebstahl am Bahnhof, dann Jagd in der Klinikstraße
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler gerieten die beiden Männer – ein 25-jähriger Staatsangehöriger aus Sierra Leone und ein 51-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger – zunächst im belebten Bereich des Würzburger Hauptbahnhofs in einen heftigen Streit. Im Zuge dieser ersten Auseinandersetzung soll der Jüngere dem Älteren bereits eine Jacke gewaltsam entwendet haben.
Damit war der Konflikt jedoch nicht ausgestanden: Kurze Zeit später trafen die Kontrahenten in der Klinikstraße erneut aufeinander. Auf Höhe der Hausnummer 6 eskalierte die Situation endgültig in rohe Gewalt. Der 25-Jährige ging den älteren Bekannten körperlich so massiv an, dass dieser schwere Verletzungen davontrug. Der 51-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus transportiert werden, verließ die Klinik später jedoch eigenständig wieder.
Schneller Fahndungserfolg und Untersuchungshaft
Nach dem Notruf leitete die Würzburger Polizei sofort eine großangelegte Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Schläger ein. Eine Streifenbesatzung konnte den beschriebenen 25-Jährigen noch im Innenstadtgebiet lokalisieren und vorläufig festnehmen.
Am darauffolgenden Freitag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser zögerte nicht lange und erließ wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubs sowie der gefährlichen Körperverletzung einen Untersuchungshofbefehl. Der 25-Jährige wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Kriminalpolizei sucht Zeugen an Bahnhof und Klinikstraße
Da sich die Vorfälle über einen längeren Zeitraum und an stark frequentierten Orten in der Innenstadt abspielten, geht die Kriminalpolizei Würzburg davon aus, dass Passanten oder Reisende auf die strittigen Szenen aufmerksam geworden sind.
Zeugenaufruf der Kripo: Wer hat am Donnerstag zwischen 17:00 und 19:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen oder Streitigkeiten im Bereich des Hauptbahnhofs oder in der Klinikstraße (insbesondere auf Höhe der Hausnummer 6) beobachtet? Wer kann Angaben zum genauen Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung machen?
Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
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