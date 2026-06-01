Blitzeinschlag setzt Dachstuhl in Brand: Hausbewohner verhindern Schlimmeres
GEISELWIND / BURGGRUB – Ein heftiges Gewitter hat am Samstagmorgen im Geiselwinder Ortsteil Burggrub zu einem gefährlichen Brandeinsatz für die Rettungskräfte geführt. Nach einem direkten Blitzeinschlag fing der Dachstuhl eines Wohnhauses Feuer. Dem schnellen und beherzten Eingreifen der Bewohner ist es zu verdanken, dass das Gebäude nicht den Flammen zum Opfer fiel.
Der Brand ereignete sich am Samstag (30. Mai 2026) gegen 08:45 Uhr.
Bewohner bekämpfen Flammen vor Eintreffen der Feuerwehr
Nach den Ermittlungen der Polizei schlug während des morgendlichen Unwetters ein Blitz mit voller Wucht in das Dach des Hauses in der Gemarkung Burggrub ein. Kurz darauf entzündete sich das Gebälk und es entwickelte sich ein offenes Feuer im Dachstuhl.
Die Hausbewohner reagierten sofort: Sie wählten den Notruf und begannen unverzüglich mit eigenen Löschversuchen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Löschmannschaften gelang es den Bewohnern tatsächlich, weite Teile des Feuers selbst unter Kontrolle zu bringen und einzudämmen. Ein Übergreifen der Flammen auf den restlichen Wohnbereich konnte so in letzter Sekunde verhindert werden.
Schnelles Löschen verhindert Großbrand – Haus bleibt bewohnbar
Die örtlichen Feuerwehren rückten umgehend mit einem Großaufgebot an und übernahmen die restlichen Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte öffneten Teile des Daches, um verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.
Wie durch ein Wunder wurde bei den dramatischen Löschaktionen niemand verletzt. Auch der entstandene Sachschaden hielt sich durch das rasche Handeln aller Beteiligten in Grenzen und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer nicht komplett zerstört und ist nach wie vor bewohnbar.
Für die Ermittler der Polizeiinspektion Kitzingen steht die Ursache nach der Begutachtung des Schadensbildes zweifelsfrei fest: Als Auslöser für das Feuer kommt ausschließlich der Blitzeinschlag in Betracht.
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