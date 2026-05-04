Berauscht im Straßenverkehr: Polizei stoppt mehrere Fahrer in der Region
HOLLSTADT / BAD NEUSTADT / BAD BRÜCKENAU – Im Rahmen gezielter Verkehrskontrollen hat die unterfränkische Polizei am vergangenen Wochenende mehrere Personen aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Während zwei Autofahrer bei Kontrollen auffielen, endete die Fahrt für einen Radfahrer in Bad Neustadt mit einem Sturz.
Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer verhält sich verantwortungsbewusst, doch die jüngsten Vorfälle zeigen laut Polizei, dass Kontrollen weiterhin unerlässlich sind, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.
Sturz unter Drogeneinfluss in Bad Neustadt
Am Sonntagnachmittag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann die Rederstraße in BAD NEUSTADT. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Radfahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten schnell körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Die Folge waren eine Blutentnahme sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Deutschen.
Autofahrer unter Cannabis-Einfluss in Bad Brückenau
Gegen 18:00 Uhr am Sonntag kontrollierte eine Streife einen Pkw-Fahrer in der Ancenis-Straße in BAD BRÜCKENAU. Der 52-jährige deutsche Fahrer wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht auf Cannabis-Konsum. Die Polizei unterband die Weiterfahrt sofort, ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.
Mit 1,3 Promille in Hollstadt gestoppt
Bereits in den frühen Morgenstunden des Sonntags fiel den Beamten ein Autofahrer in der Hauptstraße in HOLLSTADT auf. Bei der Kontrolle des 26-Jährigen gegen 03:00 Uhr stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.
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