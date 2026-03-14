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Bankeinbrüche in Karlstadt: Kriminalpolizei sucht nach Festnahmen weitere Zeugen

14. März 2026Letztes Update 14. März 2026
Bankeinbrüche in Karlstadt: Kriminalpolizei sucht nach Festnahmen weitere Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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KARLSTADT IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Nach zwei versuchten Einbrüchen in eine Bankfiliale am ersten Weihnachtsfeiertag und in der Silvesternacht dauern die Ermittlungen gegen drei tatverdächtige Männer an. Die Kriminalpolizei Würzburg bittet die Bevölkerung nun um weitere Mithilfe, um das Tatgeschehen im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr lückenlos aufzuklären.

Die Tatverdächtigen im Alter von 19, 21 und 27 Jahren waren nach einer Zeugenmeldung in der Silvesternacht gegen 22:00 Uhr ins Visier der Fahnder geraten. Nachdem sie mit hoher Geschwindigkeit aus der Tiefgarage „Schnellertor“ geflüchtet waren, konnten Einsatzkräfte das Fahrzeug im Landkreis Aschaffenburg stoppen und die Insassen festnehmen. Die drei Männer befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

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Die Ermittler konzentrieren sich nun auf folgende Fragen und bitten um sachdienliche Hinweise:

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  • Verdächtige Beobachtungen: Wer hat zwischen dem 25. Dezember und dem 1. Januar im Bereich der Alten Bahnhofstraße oder der Tiefgarage „Schnellertor“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

  • Bildmaterial: Wer hat im genannten Zeitraum im Umfeld des Tatorts Fotos oder Videoaufnahmen (z. B. Dashcams) gemacht, die für die Ermittlungen relevant sein könnten?

  • Allgemeine Hinweise: Gibt es weitere Informationen, die mit den versuchten Einbrüchen in Verbindung stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der folgenden Telefonnummer entgegen:

0931/457-1732

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