Ablenkung im Straßenverkehr – Polizei kontrolliert in Schweinfurt
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Die Schweinfurter Polizei hat am Mittwoch im Bereich der Maxbrücke eine mehrstündige Schwerpunktkontrolle zum Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“ durchgeführt.
Zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr nahmen die Beamtinnen und Beamten gezielt den fließenden Verkehr ins Visier, um Fahrzeugführer für die Gefahren durch Unaufmerksamkeit zu sensibilisieren. Dabei wurden über einhundert Verstöße festgestellt. Neben der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten setzten die Beamten auf das direkte Gespräch: So wurden auch knapp 20 Fahrer angehalten, die durch Essen, Trinken oder Rauchen abgelenkt waren. Obwohl dieser Konsum nicht explizit verboten ist, stellt er laut Polizei ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
Gefährlicher „Blindflug“ durch das Smartphone
Die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer erhöht das Unfallrisiko massiv. Die Polizei verdeutlichte in den Gesprächen, dass bei innerörtlichen Geschwindigkeiten bereits drei Sekunden Ablenkung ausreichen, um knapp 50 Meter im „Blindflug“ zurückzulegen. Die Kontrollaktion sollte hier ein deutliches Signal für mehr Verkehrssicherheit setzen und das Bewusstsein für diese Gefahr schärfen.
Statistische Auswertung der Kontrollergebnisse
Im Rahmen der Überprüfung an der Maxbrücke wurden folgende Verstöße geahndet:
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Handynutzung: 63 Personen nutzten verbotswidrig ihr Mobiltelefon.
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Gurtpflicht: 42 Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt.
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Radverkehr: Zwei Radfahrer waren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs.
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Fahrerlaubnis: Eine Person wurde ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer angetroffen.
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