60.000 Euro Schaden in Wiesentheid – Unachtsamkeit beim Anheizen
WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN – Am Mittwochabend ist in einem Einfamilienhaus in der Erweinstraße ein Kellerbrand ausgebrochen, der einen Sachschaden von rund 60.000 Euro verursachte.
Gegen 21:45 Uhr wurde das Feuer der Integrierten Leitstelle gemeldet. Den alarmierten Feuerwehren gelang es, die offenen Flammen im Kellerbereich zügig unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das restliche Gebäude zu verhindern.
Unachtsamkeit beim Anheizen als Brandursache
Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei nahm das Feuer seinen Anfang, als der Hauseigentümer versuchte, die Heizungsanlage mit Holz zu entzünden. Um die Luftzufuhr zu erhöhen, ließ er eine Luke offen. In einem Moment der Unachtsamkeit griffen die Flammen auf die Isolierung über, die daraufhin Feuer fing.
Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung
Glücklicherweise wurden nach aktuellem Sachstand keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft nun den Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden an der Gebäudesubstanz und der technischen Anlage wird auf etwa 60.000 Euro beziffert.
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