U19 Bayernliga: Jungschnüdel glänzen mit 5:2-Sieg in Illertissen
ILLERTISSEN/SCHWEINFURT – Nach der ersten Rückrundenniederlage unter der Woche gegen Bayreuth haben die U19-Junioren des FC Schweinfurt 05 die passende Antwort gegeben. Mit einem souveränen 5:2-Auswärtserfolg beim FC Illertissen festigten die „Jungschnüdel“ ihren zweiten Tabellenplatz in der Bayernliga und kehrten eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück.
Die Schweinfurter starteten hochkonzentriert in die Begegnung und erarbeiteten sich früh Vorteile. Zunächst profitierten die Gäste von einem Eigentor der Illertisser, bevor Torjäger Tim Gensichen noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf einen ruhigen Nachmittag für den Tabellenzweiten hin.
Kurze Schwächephase nach dem Seitenwechsel
Nach dem Wiederanpfiff schlichen sich jedoch Nachlässigkeiten im Spiel der Schnüdel ein. Im Gefühl des sicheren Vorsprungs fehlte zeitweise die nötige Konsequenz in der Rückwärtsbewegung, was die Gastgeber eiskalt ausnutzten. Binnen kurzer Zeit kam Illertissen zum verdienten Ausgleich und die Partie drohte kurzzeitig zu kippen.
Der „Hattrick-Gensichen“ schlägt zu
Doch die Schweinfurter fingen sich wieder und hatten an diesem Tag einen überragenden Vollstrecker in ihren Reihen: Tim Gensichen. Hervorragend von seinen Mitspielern in Szene gesetzt, erzielte er einen lupenreinen Hattrick und schraubte das Ergebnis im Alleingang auf den 5:2-Endstand hoch. Mit diesen drei Treffern krönte Gensichen nicht nur seine starke Leistung, sondern baute sein persönliches Torkonto auf beachtliche 20 Saisontreffer aus.
Ausblick
Nach diesem wichtigen Sieg steht für den FC Schweinfurt 05 bereits am kommenden Sonntag das nächste schwere Auswärtsspiel auf dem Programm. Dann reisen die Jungschnüdel zum FC Memmingen, um den zweiten Tabellenplatz weiter zu verteidigen.
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