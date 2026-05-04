Oberndorf feiert souveränen Saisonauftakt: 5:1-Heimsieg gegen Vaihingen
SCHWEINFURT / OBERNDORF – Der TV Oberndorf ist mit einem überzeugenden Erfolg in die neue Feldsaison der 1. Bundesliga Süd gestartet. Vor heimischem Publikum besiegte das Team den Aufsteiger NLV Vaihingen mit 5:1 Sätzen und legte damit den Grundstein für das Ziel Klassenerhalt.
Trotz des deutlichen Endergebnisses verlief der Start in die Partie zunächst holprig. Abstimmungsschwierigkeiten und leichte Unkonzentriertheiten prägten das Spiel des TVO im ersten Durchgang. Dennoch bewiesen die Gastgeber in der entscheidenden Phase die nötige Ruhe und sicherten sich den Auftaktsatz mit 11:9.
Leistungsschwankungen und die Wende
Im zweiten Satz verlor Oberndorf den Faden. Der engagierte Aufsteiger aus Stuttgart nutzte die Schwächephase konsequent aus und glich mit einem deutlichen 11:5 nach Sätzen aus. Erst im dritten Satz fand der TVO zu seiner Stabilität zurück. In einer engen Schlussphase profitierte Schweinfurt von einem Eigenfehler der Gäste und ging mit einem erneuten 11:9 wieder in Führung.
Dieser Satzgewinn wirkte wie ein Befreiungsschlag: In den Durchgängen vier und fünf dominierte der TV Oberndorf das Geschehen fast nach Belieben. Mit einer sicheren Defensive und einem präzisen Spielaufbau ließ man dem Gegner beim 11:2 und 11:1 kaum eine Chance zur Entfaltung.
Nervenkrimi zum Matchgewinn
Der sechste Satz forderte dem TVO noch einmal alles ab. Vaihingen stemmte sich gegen die Niederlage und führte zwischenzeitlich mit 8:5. Oberndorf kämpfte sich jedoch zurück und erzwang beim Stand von 10:10 die Verlängerung. Nach mehreren abgewehrten Matchbällen verwandelte der TVO schließlich zum 13:11 und machte den 5:1-Erfolg perfekt.
„Wir haben heute aus der Abwehr heraus das Spiel bestimmen können. Unser Spielaufbau hat uns heute den Sieg gebracht“, resümierte Abwehrspieler Robin Treuheit nach der Begegnung.
Doppelspieltag am kommenden Wochenende
Nach diesem gelungenen Auftakt wartet auf den TV Oberndorf bereits am nächsten Wochenende ein anspruchsvolles Doppelprogramm:
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Samstag: Auswärtsspiel beim TV Stammheim
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Sonntag, 14:00 Uhr: Heimspiel gegen den TV Vaihingen/Enz
Der Kader des TVO:
Robin Treuheit, Robin Göttert, Janne Habenstein, Fabian Sagstetter, Nicolas Bitsch, Cedric Sauter, Maximilian Lutz
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