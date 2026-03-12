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Mighty Dogs stürmen mit 9:3-Kantersieg zum Matchpuck

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Nach zwei knappen Niederlagen haben die Mighty Dogs am Dienstagabend ein eindrucksvolles Comeback gefeiert und den HC Landsberg mit 9:3 in die Schranken gewiesen. Vor heimischer Kulisse im Icedome drehte die Mannschaft von Sergej Waßmiller und Semjon Bär einen frühen 0:2-Rückstand und sicherte sich damit die 3:2-Führung in der Halbfinalserie.

Du hättest zu Beginn der Partie starke Nerven gebraucht, als Landsberg bereits nach neun Minuten mit zwei Toren in Führung ging. Doch die Antwort der Mighty Dogs ließ nicht lange auf sich warten: Petr Pohl und der zurückgekehrte Arturs Homjakovs glichen noch im ersten Drittel aus. Was im zweiten Spielabschnitt folgte, war eine Machtdemonstration des ERV. Durch Tore von Dzerods Alksnis, einen Doppelpack von Lucas Kleider sowie Treffer von Valenti und Alex Diel schraubten die Schweinfurter das Ergebnis auf ein deutliches 7:2 hoch und brachten die Halle zum Kochen.

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Im Schlussdrittel sorgte Josef Dana mit einem spektakulären „Michigan-Goal“ für ein weiteres Highlight, bevor das Spiel in einer zunehmend ruppigen Atmosphäre und zahlreichen Strafen gipfelte. Den Schlusspunkt zum 9:3 setzte das Duo Cermak/Homjakovs in Überzahl. Mit diesem Erfolg haben die Mighty Dogs nun am kommenden Freitag die erste Chance, den Einzug ins Finale perfekt zu machen.

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Am Freitag um 20:00 Uhr findet das nächste Spiel der Serie statt. Sollte ein entscheidendes siebtes Spiel nötig werden, würde dieses am Sonntag, den 15. März, um 18:00 Uhr erneut im Schweinfurter Icedome ausgetragen werden.

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