Wer hat Bock auf eine Pfingstferienfreizeit in Südtirol?
SCHWEINFURT – Der Kreisjugendring Schweinfurt veranstaltet vom 31. Mai bis 7. Juni 2026 eine Pfingstferienfreizeit in Südtirol für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Die Unterkunft, das Jugendhaus „Hahnebaum“ in Moos in Passeier, bietet einen direkten Blick auf die Ötztaler Alpen und dient als Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten.
Auf dem Programm stehen Ausflüge nach Meran und Bozen, Klettern an Felswänden sowie Wanderungen zu Bergseen und Gipfeln. Die Teilnehmer bereiten ihre Mahlzeiten gemeinsam mit den ehrenamtlichen Betreuern in der gut ausgestatteten Küche zu und können die Abende mit Grillen, Billard oder Kicker auf dem Gelände ausklingen lassen. Der Kreisjugendring setzt sich dafür ein, dass die Teilnahme für jede Person möglich ist.
Die Kosten belaufen sich auf 260 Euro und beinhalten den Transfer in Kleinbussen, Vollverpflegung, Unterkunft, Eintritte, Programm und Betreuung. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis zum 10. Mai 2026 erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online unter
www.kjr-sw.de/veranstaltungen/freizeiten-und-fahrten/
Bei Rückfragen kannst du dich wenden an
09721/6462036
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