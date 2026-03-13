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Was zieh ich nur an? – Modeausstellung im Alten Rathaus Gerolzhofen

13. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Was zieh ich nur an? – Modeausstellung im Alten Rathaus Gerolzhofen
Bezirkstagspräsident Stefan Funk, Landrat Florian Töpper, Kulturreferentin Kerstin Krammer-Kneißl, Bürgermeister Thorsten Wozniak, Anne Kraft (Sachgebietsleitung Museen des Bezirks Unterfranken), Beate Glotzmann (Leiterin Touristinformation und Kultur, Gerolzhofen) und Annemarie Heuler (Sachgebietsleitung „Tracht, Bibliothek und Veranstaltungen“ des Bezirks Unterfranken). Foto: Anita Wozniak
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GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Bis zum 5. Juli kannst du im Alten Rathaus die faszinierende Wanderausstellung „Was zieh ich nur an?“ besuchen, die am Freitagabend feierlich eröffnet wurde. Die Schau der Unterfränkischen Kulturstiftung beleuchtet, wie Kleidung seit jeher als Ausdruck von Persönlichkeit, Macht und Zugehörigkeit dient.

Bürgermeister Thorsten Wozniak betonte bei der Eröffnung, dass Mode stets den aktuellen Zeitgeist widerspiegelt, sich ständig wandelt und doch immer wieder klassische Themen neu interpretiert. Die Ausstellung bietet dabei nicht nur historische Einblicke, sondern setzt auch kritische Akzente zu modernen Themen wie Nachhaltigkeit und dem eigenen Konsumverhalten.

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Du bist herzlich eingeladen, die vielfältigen textilen Ausdrucksformen der Vergangenheit und Gegenwart zu entdecken und dabei deine eigenen Vorlieben und Haltungen zu reflektieren. Die unterhaltsam gestaltete Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten des Alten Rathaus zugänglich.

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