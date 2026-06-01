Vom „Lost Place“ zum Neubeginn: Interaktive Foto-Ausstellung über das Volkacher Freibad in der Barockscheune
VOLKACH – Das Volkacher Freibad aus dem Jahr 1967 ist echte Stadtgeschichte. Jahrzehntelang war es der zentrale Treffpunkt für Generationen von Badegästen aus Volkach, der Mainschleife und der gesamten Region. Nachdem der Zahn der Zeit so kräftig an der Anlage genagt hatte, dass sie 2020 wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste, haucht ein Großprojekt dem Areal nun neues Leben ein. Pünktlich zur feierlichen Wiedereröffnung des generalsanierten Freibads lädt eine besondere Ausstellung zu einer nostalgischen Zeitreise ein.
Unter dem Titel „Die letzte Saison“ präsentiert die renommierte Kuratorin und Fotografin Larissa Seufert (Volkach/Berlin) eine interaktive Foto-Ausstellung in der Barockscheune Volkach. Zwischen dem 6. Juni und dem 13. September 2026 können Besucher noch einmal tief in die Historie des alten Bades eintauchen.
Gerettete Schätze und Kindheitserinnerungen
Das Volkacher Freibad war auch für die Fotografin selbst der prägende Ort ihrer Kindheit. Bevor die Bagger für die Generalsanierung anrückten, hielt Larissa Seufert den melancholischen Charme des verlassenen Freibads – das sich in den letzten Jahren in einen faszinierenden „Lost Place“ verwandelt hatte – mit ihrer Kamera fest.
In der Ausstellung entführt sie die Besucher in rund 60 Jahre Freibad-Geschichte. Neben stimmungsvollen Fotografien zeigt sie auch historische Objekte, die sie höchstpersönlich vor dem Abriss aus dem alten Bad gerettet hat. Die interaktive Schau lädt ganz bewusst dazu ein, in Erinnerungen zu schwelgen, alte Geschichten nach dem Motto „Weißt du noch?“ auszutauschen und die unbeschwerten Gefühle der eigenen Kindheitstage noch einmal aufleben zu lassen. Es ist ein bewusster Abschied vom alten und gleichzeitig eine freudige Begrüßung des neuen Freibads.
Für fundierte historische Einblicke ist ebenfalls gesorgt: Dr. Ute Feuerbach und Dr. Bernhard Weber vom Heimatverein Volkach steuern wertvolle Hintergrundinformationen und Details zur Entstehung und Entwicklung des Bades über die Jahrzehnte bei.
Alle Informationen für Besucher im Überblick
Die Ausstellung bietet über die gesamten Sommermonate hinweg die Gelegenheit für einen nostalgischen Museumsbesuch.
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Ausstellungszeitraum: Samstag, 6. Juni 2026, bis Sonntag, 13. September 2026
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Ort: Barockscheune Volkach (Weinstraße 7, 97332 Volkach)
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Feierliche Vernissage: Am Sonntag, 7. Juni 2026, um 18:00 Uhr wird die Ausstellung offiziell und feierlich eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.
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