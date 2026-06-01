SchlagzeileNA-Kultur & Freizeit

Vom „Lost Place“ zum Neubeginn: Interaktive Foto-Ausstellung über das Volkacher Freibad in der Barockscheune

1. Juni 2026Letztes Update 26. Mai 2026
Vom „Lost Place“ zum Neubeginn: Interaktive Foto-Ausstellung über das Volkacher Freibad in der Barockscheune
Keiler Helles

VOLKACH – Das Volkacher Freibad aus dem Jahr 1967 ist echte Stadtgeschichte. Jahrzehntelang war es der zentrale Treffpunkt für Generationen von Badegästen aus Volkach, der Mainschleife und der gesamten Region. Nachdem der Zahn der Zeit so kräftig an der Anlage genagt hatte, dass sie 2020 wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste, haucht ein Großprojekt dem Areal nun neues Leben ein. Pünktlich zur feierlichen Wiedereröffnung des generalsanierten Freibads lädt eine besondere Ausstellung zu einer nostalgischen Zeitreise ein.

Unter dem Titel „Die letzte Saison“ präsentiert die renommierte Kuratorin und Fotografin Larissa Seufert (Volkach/Berlin) eine interaktive Foto-Ausstellung in der Barockscheune Volkach. Zwischen dem 6. Juni und dem 13. September 2026 können Besucher noch einmal tief in die Historie des alten Bades eintauchen.

Gerettete Schätze und Kindheitserinnerungen

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Das Volkacher Freibad war auch für die Fotografin selbst der prägende Ort ihrer Kindheit. Bevor die Bagger für die Generalsanierung anrückten, hielt Larissa Seufert den melancholischen Charme des verlassenen Freibads – das sich in den letzten Jahren in einen faszinierenden „Lost Place“ verwandelt hatte – mit ihrer Kamera fest.

Das könnte Dich auch interessieren:

Jetzt im Eisgeliebt: Maracuja*, Melone*, Kalamansi*, Schwarze Johannisbeere*, Vanille, Schokolade, Kürbiskern und Sesam

Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe - Achtung: Erste Pfingstwoche geschlossen!

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

In der Ausstellung entführt sie die Besucher in rund 60 Jahre Freibad-Geschichte. Neben stimmungsvollen Fotografien zeigt sie auch historische Objekte, die sie höchstpersönlich vor dem Abriss aus dem alten Bad gerettet hat. Die interaktive Schau lädt ganz bewusst dazu ein, in Erinnerungen zu schwelgen, alte Geschichten nach dem Motto „Weißt du noch?“ auszutauschen und die unbeschwerten Gefühle der eigenen Kindheitstage noch einmal aufleben zu lassen. Es ist ein bewusster Abschied vom alten und gleichzeitig eine freudige Begrüßung des neuen Freibads.

Für fundierte historische Einblicke ist ebenfalls gesorgt: Dr. Ute Feuerbach und Dr. Bernhard Weber vom Heimatverein Volkach steuern wertvolle Hintergrundinformationen und Details zur Entstehung und Entwicklung des Bades über die Jahrzehnte bei.

Alle Informationen für Besucher im Überblick

Die Ausstellung bietet über die gesamten Sommermonate hinweg die Gelegenheit für einen nostalgischen Museumsbesuch.

  • Ausstellungszeitraum: Samstag, 6. Juni 2026, bis Sonntag, 13. September 2026

  • Ort: Barockscheune Volkach (Weinstraße 7, 97332 Volkach)

  • Feierliche Vernissage: Am Sonntag, 7. Juni 2026, um 18:00 Uhr wird die Ausstellung offiziell und feierlich eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Juni 2026Letztes Update 26. Mai 2026

Mehr

Sexuelle Belästigung am Mainufer: Unbekannter im grünen Gewand bedrängt junge Frauen in Würzburg

Sexuelle Belästigung am Mainufer: Unbekannter im grünen Gewand bedrängt junge Frauen in Würzburg

4. Juni 2026

Kilometer sammeln fürs Klima: Gerolzhofen startet ins achte STADTRADELN

3. Juni 2026
Flammen schlagen aus dem Fenster: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Bauerngasse

Flammen schlagen aus dem Fenster: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Bauerngasse

3. Juni 2026
Blutige Fehde unter Bekannten: 25-Jähriger nach Raub und Prügelei in Würzburg in Haft

Blutige Fehde unter Bekannten: 25-Jähriger nach Raub und Prügelei in Würzburg in Haft

2. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)