UNESCO-Welterbetag in Bad Kissingen: Denkmalschutz live erleben auf dem ehemaligen Kapellenfriedhof
BAD KISSINGEN – Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, beteiligt sich die Kurstadt Bad Kissingen am bundesweiten UNESCO-Welterbetag. In diesem Jahr rückt die städtische Welterbekoordination ein ganz besonderes, geschichtsträchtiges Juwel in den Fokus: den ehemaligen Kapellenfriedhof. Unter dem Motto „Offene Werkstatt zur Restaurierung von Steinbauten“ verwandelt sich das historische Areal in einen Ort des Entdeckens, Lernens und Staunens.
Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag erleben, wie Denkmalschutz und traditionelles Handwerk in der Praxis funktionieren. Von 10:00 bis 16:00 Uhr geben Experten und junge Handwerker direkte Einblicke in moderne und klassische Techniken der Denkmalpflege.
Schauen, Fragen, Mitmachen: Die „Offene Werkstatt“
Ein zentraler Programmschwerpunkt widmet sich der aufwendigen Sanierung historischer Steinbauten. Vor Ort wird demonstriert, wie Denkmalschützer vorgehen – von der ersten Schadenskartierung über schonende Reinigungstechniken bis hin zur finalen Oberflächenbearbeitung.
Mit dabei sind Jugendliche der Jugendbauhütte Regensburg (ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz). Interessierte können den jungen Menschen bei ihrer präzisen Arbeit über die Schulter schauen. Wer selbst mit dem Gedanken spielt, ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege (FJD) zu absolvieren, hat hier die ideale Gelegenheit, direkt mit Gleichaltrigen ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.
Das Festprogramm am Sonntag, 7. Juni, im Überblick
Das Programm bietet den gesamten Tag über eine abwechslungsreiche Mischung aus Theorie, Praxis und Kultur:
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10:00 Uhr – Offizielle Eröffnung: Begrüßung durch Peter Weidisch (Leiter der Abteilung Kultur), Site Managerin Anna Maria Boll und Stadtrat Thomas Leiner in Vertretung des Oberbürgermeisters.
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10:30 Uhr & 15:15 Uhr – Sonderführungen: Spannende Rundgänge über den Kapellenfriedhof, die die Geschichte des Ortes beleuchten und zu den Ruhestätten bedeutender Persönlichkeiten führen.
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14:00 Uhr – Vortrag & Lesung: Dr. Raymund Müller (Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz) spricht über den auf dem Friedhof bestatteten Carl Leo von Eußenheim und liest aus dessen historischen Reisetagebüchern.
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16:00 Uhr – Ergebnispräsentation: Die Jugendlichen der Jugendbauhütte zeigen, was sie im Laufe des Arbeitstages geschafft haben.
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16:30 Uhr – Kirchenführung: Prof. Reinhard Haus führt alle Interessierten durch die architektonisch wertvolle Marienkapelle.
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Ab 17:00 Uhr – Gemütlicher Ausklang: Der Tag schließt mit einem geselligen Weinausschank im historischen Ambiente.
Kulinarisches und Infostände
Abgerundet wird der Welterbetag durch einen Informationsstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie kleine kulinarische Kostproben, die thematisch an die elf traditionsreichen Kurstädte der „Great Spa Towns of Europe“ angelehnt sind. Für eine gemütliche Kaffeepause öffnet zudem das nahe gelegene Burkardus Wohnstift zwischen 13:00 und 17:00 Uhr seine Türen für Kaffee und Kuchen.
Das Event ist ein Gemeinschaftsprojekt der Welterbekoordination Bad Kissingen, der Jugendbauhütte Regensburg, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der katholischen Kirchenstiftung, des Steinrestaurators Petro Schiller und des Architekturbüros Böswald von Brunn.
Das vollständige und detaillierte Programm ist online unter www.welterbe.badkissingen.de abrufbar.
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