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Trödeln in der Nachbarschaft: Würzburger Hofflohmärkte starten in die Sommersaison 2026

2. Juni 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Trödeln in der Nachbarschaft: Würzburger Hofflohmärkte starten in die Sommersaison 2026
Foto: SW-N
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WÜRZBURG – In Würzburg wird das eigene Zuhause wieder zum Marktplatz: An sieben Samstagen im Sommer öffnen Bewohner in verschiedenen Stadtteilen ihre Höfe, Gärten und Garagen für die beliebten Hofflohmärkte. Die Aktion setzt ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und stärkt den Zusammenhalt in den Quartieren.

Das Konzept der Hofflohmärkte setzt auf persönlichen Austausch statt anonymer Massenabfertigung. Überall dort, wo sonst Autos parken oder Kinder spielen, laden im Juni und Juli individuelle Stände zum Stöbern ein. Das Sortiment reicht von Second-Hand-Kleidung und Büchern bis hin zu Spielzeug und kuriosen Haushaltsraritäten.

Nachhaltigkeit trifft auf soziales Miteinander

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Für die Initiatorinnen Carolin Stöcker (Quartiersmanagement Zellerau) und Anja Knieper (Umweltstation Würzburg) steht neben dem Spaß am Feilschen vor allem der ökologische Gedanke im Vordergrund.

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  • Abfallvermeidung: Durch den Verkauf gebrauchter Gegenstände erhalten diese ein „zweites Leben“, was wertvolle Ressourcen schont.

  • Viertelkultur: Die Märkte bieten eine Plattform, um mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen und die Stadtteile aus einer neuen Perspektive zu entdecken.

  • Generationenprojekt: Ob Studierende, Familien oder passionierte Sammler – die Veranstaltung spricht ein breites Publikum an.

Alle Termine und Stadtteile 2026

Die Flohmärkte finden jeweils samstags in den folgenden Vierteln statt:

Datum Stadtteil
13. Juni 2026 Zellerau
20. Juni 2026 Frauenland
27. Juni 2026 Versbach
04. Juli 2026 Heidingsfeld
11. Juli 2026 Grombühl
18. Juli 2026 Hubland
25. Juli 2026 Sanderau

Interessierte Besucher und potenzielle Verkäufer finden Lagepläne sowie alle weiteren Details zur Teilnahme online unter www.hofflohmaerkte.de.

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