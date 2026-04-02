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Theater der Stadt Schweinfurt: Die Höhepunkte im April 2026

2. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Theater der Stadt Schweinfurt: Die Höhepunkte im April 2026
Cardillac - Foto: Anke Neugebauer
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SCHWEINFURT – Das Theater der Stadt Schweinfurt präsentiert im April ein abwechslungsreiches Programm, das von Opernfahrten über innovative Musicals bis hin zu hochkarätigen Klavierabenden und gesellschaftskritischen Komödien reicht.

Den Auftakt bildet eine besondere Exkursion nach Meiningen, gefolgt von Eigenproduktionen und Gastspielen im Theater im Gemeindehaus. Da für einige Vorstellungen nur noch Restkarten verfügbar sind, empfiehlt sich ein zeitnaher Ticketkauf.

Opernkrimi und Musical-Neuheiten

  • Freitag, 17. April 2026 (17:30 Uhr ab Theater im Gemeindehaus): Eine Theaterfahrt führt zum Staatstheater Meiningen für Paul Hindemiths Oper »Cardillac«. Der rhythmische Dreiakter im Stil der 20er Jahre erzählt die düstere Geschichte eines Goldschmieds, der zum Mörder wird, um sich nicht von seinen Kunstwerken trennen zu müssen. (Nur noch wenige Restkarten).

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  • Samstag, 18. April (19:30 Uhr) & Sonntag, 19. April (14:30 Uhr): Das Musical »Sissi – so nah wie nie« wirft einen ungewöhnlichen Blick auf das Innenleben der Kaiserin. In einem fiktiven Zwischenreich begegnet Sissi ihrem Mörder und Kaiser Franz Joseph, um Sehnsüchte und Ängste aufzuarbeiten. Lichtprojektionen und die Musik des Rundfunkorchesters Bratislava untermalen die intime Inszenierung.

Klavierkunst und moderne Komödie

  • Mittwoch, 22. April (19:30 Uhr): Der ARD-Preisträger Ben Kim gastiert im Theater im Gemeindehaus. Der international renommierte Pianist präsentiert ein Programm mit Werken von Schönberg, Chopin sowie Schumanns C-Dur Fantasie. Sein Spiel wird als hochgradig vital und technisch brillant beschrieben.

  • Freitag, 24. April (19:30 Uhr): Die zeitgenössische Komödie »Nein zum Geld!« von Flavia Coste stellt eine provokante Frage: Was passiert, wenn man einen Millionen-Lottogewinn einfach ausschlägt? Während Hauptfigur Richard sein Leben unverändert lassen möchte, reagiert sein Umfeld mit Unverständnis und zunehmender Aggression.

Politischer Punk-Rock zum Monatsabschluss

  • Dienstag, 28. April (19:30 Uhr): George Orwells Klassiker »Farm der Tiere« ist als Punk-Rock-Musical zu erleben. Die Adaption von Oliver Graf und Manuel de Rien verwandelt die bekannte Allegorie auf totalitäre Systeme in einen intensiven, musikalisch getriebenen Theaterabend. (Fast ausverkauft, Restkarten erhältlich).

Ticketinformationen und Vorverkauf

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Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind an folgenden Stellen erhältlich:

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  • Tageskasse: Im Museum Otto Schäfer sowie im Bürgerservice (Markt 1, 97421 Schweinfurt).

  • Telefon: (09721) 51 4955

  • Online: www.theater-schweinfurt.de

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