Sensor-Spaziergang durch Haßfurt: Digitalisierung im Alltag erleben
HAßFURT – Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grüne Stunde“ luden das Mehrgenerationenhaus Haßfurt (MGH) und das Projekt „Smart Green City Haßfurt“ am Dienstag, den 24. März 2026, zu einem besonderen Rundgang ein. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunalpolitik nutzten die Gelegenheit, sich über den praktischen Einsatz moderner Sensortechnologien im Stadtgebiet zu informieren.
Der Spaziergang begann im Stadtlabor in der Hauptstraße, wo Hannah Baunacher vom MGH die Teilnehmenden begrüßte. Markus Wagner, Full Stack Developer bei Smart Green City Haßfurt, gab eine theoretische Einführung in die verschiedenen Sensorikprojekte. Er präsentierte dabei auch eine Auswahl der verwendeten Sensoren zum Anfassen, um die abstrakte Technik begreifbar zu machen.
Von Bodenfeuchte bis Baummonitoring
Der Rundgang führte die Gruppe direkt zu ausgewählten Standorten im Stadtgebiet, an denen die moderne Technik bereits im Einsatz ist:
-
Bodenfeuchtigkeitsmessung: Besichtigung der Sensoren in den Blumenbeeten am oberen Turm.
-
Baummonitoring: Einblicke in die Überwachung der Bäume in der Nähe der evangelischen Kirche.
-
Witterungssensorik: Demonstration des Sensors an der Straßenlaterne am Kreisel beim Amtsgericht.
Markus Wagner erläuterte vor Ort, wie die erhobenen Daten dazu beitragen, städtische Abläufe effizienter zu gestalten und die Lebensqualität in Haßfurt nachhaltig zu verbessern. Die Teilnehmenden zeigten sich besonders interessiert an den Nutzungsmöglichkeiten der Daten für den eigenen Alltag und an den Planungen für künftige Sensorikprojekte.
Dialog im Stadtlabor
Nach dem Rundgang fand im Stadtlabor bei Kaffee und Kuchen ein informeller Austausch statt. In dieser Runde konnten die Anwesenden nicht nur ihre Fragen klären, sondern auch eigene Ideen und Erwartungen für die digitale Entwicklung der Stadt einbringen.
Die Veranstaltungsreihe „Grüne Stunde“ verfolgt das Ziel, die Projekte von Smart Green City Haßfurt transparent zu machen und die Bürgerinnen und Bürger aktiv an der digitalen Transformation ihrer Heimatstadt zu beteiligen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!