Saisonstart auf dem Aktivspielplatz: Naturerlebnis und Abenteuerspaß in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Pünktlich zum Mai erwacht der Aktivspielplatz der Stadt Bad Kissingen aus der Winterpause: Ab Montag, den 4. Mai 2026, öffnet das weitläufige Gelände unterhalb der Sinnberg-Grundschule wieder seine Tore für Kinder, Jugendliche und Familien.
Das kostenlose Angebot setzt in dieser Saison einen besonderen Fokus auf das Arbeiten mit Naturmaterialien. Die jungen Besucher können beim Bauen mit Holz handwerkliche Fähigkeiten erlernen, eigene Werkstücke gestalten oder an kleinen Hütten bauen. Ergänzt wird das Programm durch kreative Projekte mit Steinen, Blättern und Ästen.
Highlights und wöchentliche Aktionen
Neben dem freien Spiel bietet das Team des Aktivspielplatzes regelmäßig strukturierte Angebote an:
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Gemeinsam kochen: Jeden Mittwoch um 16:30 Uhr werden einfache und gesunde Gerichte oder Snacks zubereitet.
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Sport und Spiel: Wöchentlich wechselnde Aktionen wie Fußball- und Tischtennisturniere sorgen für Bewegung.
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Kreativnachmittage: Das Programm reicht von der Herstellung eigener Seifenblasen bis hin zu kleinen naturwissenschaftlichen Experimenten.
Vielseitige Ausstattung und Kindergeburtstage
Das Gelände verfügt über eine umfangreiche Ausstattung, die von Bobbycars und Riesenbausteinen bis hin zu einem Volleyballnetz und einem Fußballfeld reicht. Für private Feiern bietet der Aktivspielplatz eine besondere Möglichkeit: Gegen ein geringes Entgelt kann ein Geburtstagszelt inklusive Feuerstelle zum Grillen gemietet werden.
Öffnungszeiten im Überblick
|Zeitraum
|Wochentage
|Uhrzeit
|Außerhalb der Ferien
|Montag – Donnerstag
|15:00 – 19:00 Uhr
|Freitag
|13:00 – 18:00 Uhr
|Sommerferien
|Täglich
|11:00 – 18:00 Uhr
Hinweis: Während der Pfingstferien bleibt der Aktivspielplatz aufgrund der Zelttheaterwoche geschlossen. In den Sommerferien wird das Angebot durch zusätzliche Workshops und besondere Ferienaktionen erweitert.
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