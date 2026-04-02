Rosen schneiden: Profi-Tipps aus der Gärtnerei Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Mit der Blüte der Forsythien beginnt für Rosenliebhaber die wichtigste Phase des Gartenjahres: der Rückschnitt. Auch im berühmten Rosengarten des Bayerischen Staatsbades bereitet das Team der Gärtnerei der Staatsbad Bad Kissingen GmbH derzeit die Pflanzen auf die kommende Saison vor. Die Experten teilen nun ihre bewährten Techniken für eine üppige Rosenpracht im heimischen Garten.
Ein kräftiger Rückschnitt bildet die essenzielle Basis für gesunde Triebe. Für Edel- und Beetrosen wendet das Fachpersonal in Bad Kissingen die sogenannte 3-Finger-Regel an. Dabei bleiben lediglich drei kräftige Haupttriebe stehen, an denen jeweils etwa drei bis vier „Augen“ (Knospenanlagen) sichtbar sein sollten. Der Schnitt erfolgt idealerweise 0,5 bis 1 cm schräg oberhalb eines Auges, wobei die Schnittfläche vom Auge wegzeigen muss, damit Regenwasser ungehindert ablaufen kann.
Licht und Luft als natürlicher Pflanzenschutz
Neben der Formgebung spielt die „Kulturhygiene“ eine entscheidende Rolle für die Pflanzengesundheit. Das konsequente Auslichten älterer oder verholzter Triebe sorgt dafür, dass Wind durch das Geäst wehen kann. Dies lässt die Blätter nach Regenfällen schneller abtrocknen und bietet laut den Bad Kissinger Gärtnern den besten natürlichen Schutz gegen Pilzbefall. Sollten Frostschäden dazu führen, dass weniger als drei Triebe verbleiben, ist dies unbedenklich, da Rosen über „ruhende Augen“ unter der Rinde verfügen, die zur Regeneration aktiviert werden können.
Besonderheiten bei Strauch- und Stammrosen
Nicht jede Rosenart wird nach demselben Schema behandelt:
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Strauchrosen: Hier ist ein dezenterer Schnitt gefragt. In der Regel reicht eine Einkürzung um etwa ein Drittel aus; altes Holz wird nur alle paar Jahre entfernt.
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Hochstämmchen: Der Fokus liegt auf einer lockeren, gleichmäßigen Krone. Nach innen wachsende oder sich kreuzende Triebe werden konsequent entfernt.
Die richtige Pflege nach dem Schnitt
Direkt nach getaner Arbeit mit der Schere benötigt die Pflanze Nahrung. Das Expertenteam rät dringend zu einer Düngung, vorzugsweise mit organischen Mitteln wie Hornspänen oder Malzkeimdünger. Diese stärken die Rose nachhaltig und verbessern die Bodenstruktur langfristig.
Wer sich vor Ort inspirieren lassen möchte, kann die prachtvollen Anlagen im Rosengarten Bad Kissingen besuchen, sobald diese im Frühsommer ihre volle Blütenpracht entfalten. Weitere Informationen zur Gartenpflege und den Anlagen sind unter www.bad-kissingen.de zu finden.
Gerne kann ich dir weitere Details zu den empfohlenen organischen Düngemitteln oder spezifische Pflegetipps für Kletterrosen zusammenstellen.
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