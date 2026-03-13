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Osterferienprogramm der Stadt Bad Kissingen: Anmeldung startet am 15. März

13. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Osterferienprogramm der Stadt Bad Kissingen: Anmeldung startet am 15. März
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Das Referat Jugend, Familie und Soziales der Stadt Bad Kissingen bietet in den kommenden Osterferien ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an. Ab Sonntag, den 15. März 2026, ist das Online-Portal für Anmeldungen geöffnet, wobei die Plätze nach dem Zeitpunkt des Eingangs vergeben werden.

Das Angebot deckt verschiedene Altersgruppen ab und reicht von kreativen Bastelaktionen bis hin zu modernen Freizeitaktivitäten. Jüngere Kinder können sich auf DIY-Projekte, eine Holzwerkstatt, spannende Experimente sowie eine klassische Ostereiersuche auf dem Aktivspielplatz freuen. Für ältere Teilnehmer stehen unter anderem die Gestaltung von Bullet Journals, zwei Gaming Nights und eine lange Nacht der Brettspiele auf dem Plan.

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Besondere Highlights des diesjährigen Programms sind zwei auswärtige Exkursionen:

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  • Fahrt nach Würzburg: In der Location „Gamer“ können sich die Jugendlichen in verschiedenen Spielrunden messen.

  • Kino-Ausflug nach Kassel: Ein Besuch im 4DX-Kino ermöglicht es, den neuen „Der Super Mario Galaxy Film“ pünktlich zum Kinostart in einer interaktiven Form zu erleben.

Interessierte finden das vollständige Programm sowie die Anmeldemöglichkeiten auf den offiziellen Webseiten der Stadt.

Anmeldung und Informationen: www.badkissingen.ferienprogramm-online.de

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