Ostereiersuche im Wildpark an den Eichen: Ein Highlight für die ganze Familie
SCHWEINFURT – Am Ostersonntag, 05. April, verwandelt sich der Wildpark an den Eichen wieder in ein Paradies für kleine Entdecker. Ab 12:30 Uhr lädt die Stadt Schweinfurt gemeinsam mit den Freunden des Wildparks e. V. zur traditionellen Ostereiersuche ein.
Der Osterhase persönlich wird gemeinsam mit seinem mobilen „Osterhasenunterstützungskommando 12“ (OHUK 12) zahllose Ostereier und Süßigkeiten auf dem Gelände verstecken. Als besonderer Gast wird Osterhasenfrau „Helene“ vor Ort sein, um gemeinsam mit den Kindern lustige Abenteuer zu erleben und für beste Stimmung zu sorgen.
Programm und Ablauf
Damit sich das Warten auf den großen Moment lohnt, ist für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt:
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Kulinarik: Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt.
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Unterhaltung: Musikalisch gibt es passend zum Fest ordentlich „was auf die Löffel“.
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Startschuss: Die eigentliche Suche nach den versteckten Schätzen beginnt pünktlich um 15:00 Uhr.
Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche kleine und große Besucher, die diesen besonderen Nachmittag im Grünen verbringen möchten.
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