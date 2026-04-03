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Naturerlebnis für Familien: Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt ein

3. April 2026Letztes Update 2. April 2026
Naturerlebnis für Familien: Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt ein
Symbolfoto: 2fly4
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HASSFURT – Unter dem Motto „Spiel und Spaß in der Natur – bei jedem Wetter“ veranstaltet das Mehrgenerationenhaus Haßfurt am Dienstag, den 28. April 2026, ein besonderes Angebot für Eltern mit Kleinkindern. In Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Schweinfurt können Familien die Natur im direkten Wohnumfeld spielerisch entdecken.

Das gemeinsame Erleben und die Bewegung an der frischen Luft stehen im Zentrum des Nachmittags. Gemeinsam mit der Referentin Frau Strahl-Walters vom AELF Schweinfurt begeben sich die Teilnehmenden auf eine Entdeckungstour in die nahegelegene Promenade, um die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Gemeinsames Entdecken für Groß und Klein

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Das Angebot richtet sich gezielt an Eltern mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren. Da die Aktion bei jeder Witterung stattfindet, werden die Teilnehmer gebeten, auf wetterangepasste Kleidung zu achten. Treffpunkt ist um 15:30 Uhr direkt am Mehrgenerationenhaus Haßfurt.

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Die Eckdaten zur Veranstaltung:

  • Termin: Dienstag, 28. April 2026, um 15:30 Uhr

  • Treffpunkt: Mehrgenerationenhaus Haßfurt

  • Zielgruppe: Eltern mit Kindern von 1 bis 3 Jahren

  • Referentin: Frau Strahl-Walters (AELF Schweinfurt)

Anmeldung und Förderung

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Das Angebot findet im Rahmen des Projekts „ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken“ statt, welches durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie den Europäischen Sozialfonds Plus gefördert wird.

Für die Planung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann entweder telefonisch unter 09521/ 952825-0 oder per E-Mail an elternbegleitung.kv-has@brk.de erfolgen.

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