Kunst und Bewegung zum Muttertag: Tanz-Workshop in der Kunsthalle Schweinfurt
SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 10. Mai 2026, lädt die Kunsthalle Schweinfurt zu einer außergewöhnlichen Muttertags-Veranstaltung ein. Von 11:30 bis 13:00 Uhr können Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Tanz-Workshop neue Ausdrucksformen entdecken und die Verbindung zwischen bildender Kunst und Bewegung erleben.
Unter der Leitung der erfahrenen Tänzerin und Choreographin Johanna Knefelkamp bietet der Workshop Raum für kreative Experimente und gemeinsames Ausprobieren. Das Angebot richtet sich an alle Generationen und verbindet spielerische Elemente mit künstlerischer Inspiration.
Der „Lebensfaden“ als tänzerischer Impuls
Ausgangspunkt für die Bewegungseinheit ist das Kunstwerk „Au fil de la vie“ (Lebensfaden) der Textilkünstlerin Heidrun Schimmel. Die Künstlerin, die 2024 mit dem 1. Preis der Triennale für zeitgenössische Kunst in Franken ausgezeichnet wurde, schenkte das filigrane Werk aus Organza und Baumwollgarn der Kunsthalle. Johanna Knefelkamp greift die Symbolik des Fadens als Träger menschlicher Schicksale auf und übersetzt die feinen, langsamen Bewegungen des Objekts in tänzerische Geschichten.
Über die Kursleiterin
Johanna Knefelkamp ist eine international tätige Tanzvermittlerin. Die gebürtige Bambergerin schloss ihren Master an der ArtEZ University of Arts in den Niederlanden ab und gründete 2019 das „CON Bamberg“, einen Raum für Tanz und Kreativität. Sie ist zudem eng mit dem contweedancecollective verbunden.
Förderung und Anmeldung
Ermöglicht wird dieses kulturelle Erlebnis durch eine Spende des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt. Präsidentin Klara Weigand betont die Freude des Clubs, einen Beitrag zu diesem besonderen Muttertags-Projekt leisten zu können.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.
Details zur Anmeldung:
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Telefon: 09721 51-4721
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E-Mail: info@schweinfurt-kunsthalle.de
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Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 5 Euro); Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei.
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