Künstlerischer Blick auf den Klimawandel: Ausstellung im Landratsamt eröffnet
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Seit dem 11. März präsentiert das Landratsamt Bad Kissingen die Wanderausstellung „Unter unserer Sonne – Die Rhön im Wandel“. Im Rahmen des Projekts „Kultur.vermittelt.Klima“ zeigen regionale Künstlerinnen und Künstler des Malvereins „Palette e. V.“ sowie zwei Holzbildhauerinnen ihre kreativen Antworten auf die Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels in unserer Heimat.
Du kannst in der Ausstellung erleben, wie wissenschaftliche Daten in eine greifbare Bildsprache übersetzt wurden. Ein zentrales Element ist ein fünf Meter breites Panorama regionaler Berge wie dem Dreistelz, das mögliche Zukunftsszenarien und Anpassungsstrategien visualisiert. Ergänzt wird die Schau durch Skulpturen aus Rhöner Holz von Dr. Annette Scheder und Eva Reichert-Nelkenstock sowie durch Informationstafeln des Klimaschutzmanagements, die die künstlerischen Visionen mit Fakten untermauern.
Landrat Thomas Bold betonte zur Eröffnung, dass die Auswirkungen des Klimawandels längst im Landkreis angekommen sind und die Umgebung sowie den Alltag verändern. Das Projekt, das vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert wird, bietet somit einen besonderen, emotionalen Zugang zu einem oft rein sachlich diskutierten Thema.
Die Werke sind bis zum 21. Mai im Lichthof des Landratsamts zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen, bevor die Ausstellung ihre Reise durch weitere Orte des Landkreises antritt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!