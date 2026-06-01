Kultur und Geschichte erleben: Das abwechslungsreiche Gästeführungsprogramm in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die UNESCO-Welterbestadt Bad Kissingen lädt in den kommenden Tagen Einheimische und Kurgäste dazu ein, tief in die reiche Historie, die prachtvolle Architektur und die amüsanten Anekdoten des weltberühmten Staatsbades einzutauchen. Von klassischen Rundgängen über barrierefreie Entdeckertouren mit dem E-Mobil bis hin zu stimmungsvollen Abend- und Kostümführungen ist für jeden Geschmack das passende Erlebnis dabei.
Hier ist der detaillierte Überblick über die anstehenden Termine der kommenden Woche im Juni 2026:
Die Klassiker: Welterbe und Altstadt im Fokus
Wer sich einen umfassenden Überblick über die architektonischen Highlights und die Geschichte des Kurortes verschaffen möchte, hat dazu bei den klassischen Rundgängen gleich mehrfach die Gelegenheit:
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Führung durch die UNESCO-Welterbe-Kuranlagen und die Altstadt
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Termine: Montag, 1. Juni | Dienstag, 2. Juni | Montag, 8. Juni – jeweils um 11:00 Uhr
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Der Klassiker: Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen
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Termine: Donnerstag, 4. Juni | Freitag, 5. Juni – jeweils um 11:00 Uhr
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Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen
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Termin: Montag, 8. Juni um 14:00 Uhr
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Auf den Spuren des UNESCO-Welterbes
Was macht Bad Kissingen als Teil der „Great Spa Towns of Europe“ so einzigartig? Diese Erlebnisführung beleuchtet die lebendigen Traditionen, die bis heute den Kuralltag prägen – von den berühmten Brunnenfrauen bis hin zur Staatsbad Philharmonie Kissingen.
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Ein Streifzug durch Bad Kissingen als UNESCO-Welterbe
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Termine: Samstag, 6. Juni und Sonntag, 7. Juni um 11:00 Uhr | Zusätzlicher Termin am Sonntag, 7. Juni um 15:30 Uhr
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Prominenz, Könige und Anekdoten (Heitere Themenführungen)
Bad Kissingen war und ist ein Magnet für die High Society. Diese Führungen werfen einen humorvollen Blick auf die blaublütigen und prominenten Kurgäste vergangener Tage:
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Von „Sisi“ bis Söder – Heitere Stadtführung auf den Spuren prominenter Gäste
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Termin: Mittwoch, 3. Juni um 10:00 Uhr
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Das Weltbad der Könige – Amüsante Stadtführung durch die Königszeit
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Termin: Freitag, 5. Juni um 12:30 Uhr (Spannende Geschichten aus der Ära der bayerischen Monarchen).
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Barrierefrei auf Entdeckungstour
Ein besonderes Angebot richtet sich an alle, die die Stadt bequem und ohne Barrieren erkunden möchten. Per E-Mobil geht es auf eine historische Zeitreise entlang der Fränkischen Saale.
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Sole – Salz – Geschichte: Barrierefrei entdecken
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Termin: Mittwoch, 3. Juni um 14:00 Uhr
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Route: Vom Rosengarten bis zum Museum Obere Saline und zurück.
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Romantik und Kostüme: Führungen in den Abendstunden
Wenn die Dämmerung hereinbricht, entfaltet die Welterbestadt einen ganz besonderen Zauber. Drei außergewöhnliche Abendrundgänge stehen zur Auswahl:
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Kissinger Abendzauber – Entdeckertour zur blauen Stunde
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Termin: Mittwoch, 3. Juni um 19:00 Uhr (Lustwandeln im stimmungsvollen Abendlicht).
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Mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht
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Termin: Freitag, 5. Juni um 21:00 Uhr (Erkundung verborgener Winkel im Mondschein inklusive der Ballade vom Ritter Kunibert).
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Abendliche Runde mit dem Badkommissar
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Termin: Samstag, 6. Juni (Uhrzeit bitte vor Ort erfragen)
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Besonderheit: Kostümführung mit Gustav Binder in der Rolle des historischen Badkommissars Alexander von Moreau – stilecht im eleganten Anzug mit Melone und Regenschirm.
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Informationen und Tickets:
Da die Teilnehmerzahlen für einige Sonder- und Kostümführungen (insbesondere die E-Mobil-Tour) begrenzt sind, wird eine rechtzeitige Buchung bzw. Information über die Tourist-Information von Bad Kissingen (z.B. im Arkadenbau) empfohlen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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