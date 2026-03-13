Gesichter des Ehrenamtes – Teil 1: Ehrenamtliches Engagement als Brücke zwischen Kulturen
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Seit vielen Jahren engagiert sich die aus Syrien stammende Jehan Youssef mit großem Einsatz für die Menschen in ihrer Gemeinde Ebern. Die Familienmutter, die 2015 nach Deutschland kam, unterstützt ehrenamtlich als Dolmetscherin und Begleiterin, um neu angekommenen Familien die Orientierung im Alltag zu erleichtern.
Dabei fungiert sie als wichtige Schnittstelle zwischen den Kulturen, übersetzt bei Behördengängen im Rathaus und vermittelt zwischen arabischsprachigen Familien und deutschen Einrichtungen. Neben der Integrationsarbeit widmet sie sich auch Seniorinnen und Senioren, die sie bei Einkäufen und im täglichen Leben unterstützt. Zudem organisiert sie regelmäßig Begegnungstreffen und Informationsabende, um das Miteinander verschiedener Herkunftsgruppen zu fördern.
Ihr Weg führte sie über einen Freiwilligendienst und Projekte im Klimaschutz bis hin zur beruflichen Weiterentwicklung bei der Caritas, wo sie nach einem Minijob seit 2023 in Teilzeit als Integrationsberaterin und in der Verwaltung tätig ist. Im selben Jahr wurde sie offiziell eingebürgert. Laut der Integrationslotsin Siza Zaby steht das Wirken von Jehan Youssef beispielhaft für die Bedeutung von gegenseitiger Unterstützung und Offenheit für ein gelungenes Zusammenleben im Landkreis.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!