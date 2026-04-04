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Frühlingsstart im Garten: Tipps der Bayerischen Gartenakademie für die Osterzeit

4. April 2026Letztes Update 30. März 2026
Frühlingsstart im Garten: Tipps der Bayerischen Gartenakademie für die Osterzeit
Mit ein paar Tipps klappt das Säen und Pflanzen von erstem Gemüse für eine tolle Frühlingsernte, die frisch, vielfältig und regional ist! - Foto: Sophia Och LWG Veitshöchheim
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VEITSHÖCHHEIM – Mit dem Einzug des Frühlings beginnt die Hauptsaison für Gartenfreunde. Die Experten der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) geben pünktlich zum Osterfest wertvolle Hinweise, wie frische Kräuter und erstes Gemüse erfolgreich kultiviert werden können, um den „Winterblues“ mit Vitaminen aus dem eigenen Anbau zu vertreiben.

Besonders im Hinblick auf das anstehende Osterfest spielen frische Kräuter eine zentrale Rolle. Für die traditionelle „Grüne Soße“ am Gründonnerstag oder als Verfeinerung für den Osterbrunch bieten sich derzeit zahlreiche Möglichkeiten. Neben Klassikern wie Schnittlauch, Petersilie und Kresse treiben auch Zitronenmelisse, Sauerampfer, Bärlauch und Wilde Rauke bereits kräftig aus.

Kulinarik aus dem „wilden Eck“ und Kräuter als Geschenk

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Die Gartenfachleute raten dazu, auch vermeintliches Unkraut in den Speiseplan zu integrieren. Junge Blätter von Brennnessel, Giersch, Löwenzahn und Knoblauchsrauke sind im Frühjahr besonders zart und schmackhaft. Dekorativ lassen sich Speisen zudem mit den Blüten von Gänseblümchen und Veilchen garnieren.

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Wer zu Ostern Freude verschenken möchte, liegt mit Kräutertöpfen oder selbst vermehrten Pflanzen richtig. Diese würzen nicht nur die Küche, sondern dienen später im Jahr als wichtige Insektenmagnete für Bienen und andere Bestäuber auf dem Balkon oder im Garten.

Aussaat und Pflanzung: So gelingt die frühe Ernte

Für eine rasche Ernte in wenigen Wochen empfiehlt die Gartenakademie jetzt folgende Schritte:

  • Aussaat: Früh-Möhren, Radieschen, Kresse und Rauke können direkt ins Beet, Hochbeet oder in große Gefäße gesät werden.

  • Pflanzung: Salate in Erdpresstöpfen wachsen besonders schnell an. Pflücksalate wie Eichblatt oder Lollo Rosso sind ideal, da hier kontinuierlich die äußeren Blätter geerntet werden können.

  • Frühlingsgemüse: Auch Kohlrabi, Erbsen, Puffbohnen und Spinat gehören jetzt in die Erde.

Schutz vor Nachtfrost durch Vlies

Da die Temperaturen nachts oft noch unter den Gefrierpunkt sinken, ist ein Kälteschutz ratsam. Ein leichtes Garten-Vlies (ca. 17 g/m²) schützt junge Triebe selbst bei Außentemperaturen von bis zu -5 °C, indem es die Abstrahlung der Bodenwärme verhindert und tagsüber die Sonnenenergie speichert. Besonders kälteempfindliche Kräuter wie Basilikum sollten hingegen zwingend bis Mitte Mai auf der hellen Fensterbank im Haus bleiben.

Ausblick: Tag der offenen Tür 2026

Gartenbegeisterte sollten sich bereits jetzt einen Termin vormerken: Am Sonntag, den 5. Juli 2026, lädt die LWG von 9:00 bis 16:00 Uhr zum Tag der offenen Tür an den Standorten Veitshöchheim und Thüngersheim ein. Unter dem Motto „Vielfalt. Innovation“ erwartet die Besucher ein Programm mit Führungen, Vorträgen und Mitmachaktionen.

Weitere Informationen und Details zum Programm finden Sie unter der Internetadresse:

www.lwg.bayern.de/tdot26

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