Ehrenamt im Fokus: BRK ehrt langjährige Mitglieder im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
HASSFURT – Ein starkes Zeichen für Solidarität und Beständigkeit: Die Gemeinschaft Wohlfahrt- und Sozialarbeit (WuS) des Bayerischen Roten Kreuzes hat im Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt zahlreiche Mitglieder für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.
Die WuS-Gemeinschaft bildet eine wichtige Säule des BRK-Kreisverbandes Haßberge. Ob in der Seniorenarbeit, der Flüchtlingshilfe, im Kleiderladen oder bei der Organisation von Blutspendeterminen – die Freiwilligen leisten unverzichtbare Arbeit für das soziale Miteinander im Landkreis.
Auszeichnungen für bis zu 15 Dienstjahre
Insgesamt 21 engagierte Frauen und Männer erhielten aus den Händen der ehrenamtlichen Beauftragten Roswitha und Wilhelm Stuhlfelder eine Urkunde sowie die entsprechende Auszeichnungsspange als Zeichen der Anerkennung.
Die Ehrungen im Überblick:
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6 Mitglieder für 5 Jahre ehrenamtlichen Dienst
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9 Mitglieder für 10 Jahre ehrenamtlichen Dienst
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6 Mitglieder für 15 Jahre ehrenamtlichen Dienst
Wertschätzung für „Herzblut und Erfahrung“
Auch die hauptamtliche Beauftragte Gudrun Greger nutzte die Feierstunde, um sich für die konstante Unterstützung im MGH zu bedanken. Im Rahmen der Ehrung tauschten sich die Anwesenden über ihre persönlichen Beweggründe und Erlebnisse aus ihrer langjährigen Tätigkeit aus.
Das freiwillige Engagement im Mehrgenerationenhaus ist von unschätzbarem Wert: Viele Angebote der Einrichtung wären ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen, die ihre Zeit und Erfahrung einbringen, kaum realisierbar. Damit leisten die Geehrten einen entscheidenden Beitrag zum sozialen Zusammenhalt und einem lebendigen, generationenübergreifenden Austausch in Haßfurt.
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