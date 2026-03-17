Bockbierzeit bei der Kauzen Bräu: Traditioneller Anstich am 21. März
OCHSENFURT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Die Kauzen Bräu lädt am Samstag, 21. März 2026, zu ihrem traditionellen Bockbierfest auf das Brauereigelände in der Uffenheimer Straße ein, um gemeinsam den Starkbierfrühling einzuläuten. Das Fest beginnt um 17 Uhr, wobei der feierliche Anstich ganz im Sinne der über 215-jährigen Brautradition exakt um 18:09 Uhr erfolgt.
Gäste können sich auf das kräftige Bockbier der Familienbrauerei und musikalische Unterhaltung durch die Eurumer Banditen freuen. Laut Geschäftsführer Jacob Pritzl steht die Veranstaltung im Zeichen von Gemeinschaft und Tradition, wobei insbesondere der Zusammenhalt und das Gedenken an die Wegbegleiter der Brauerei im Vordergrund stehen. Der Brauch des Starkbiergenusses während der Fastenzeit geht auf klösterliche Traditionen zurück, in denen kräftiges Bier als stärkende Nahrung diente.
Weitere Informationen zur Brauerei und ihren Veranstaltungen findest du unter
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!