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Auftakt der Schrotturmsaison mit den „Zwää frängischen Bolezisten“

14. März 2026Letztes Update 10. März 2026
Auftakt der Schrotturmsaison mit den „Zwää frängischen Bolezisten“
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SCHWEINFURT – Mit einem besonderen regionalen Schmankerl startet der Schrotturmkeller am Freitag, den 20. März 2026, in die neue Saison: Die beiden Polizisten Hajo Lehr und Joachim Engel nehmen ihr Publikum ab 19:00 Uhr mit auf eine authentische Lebensreise im grün-weißen Streifenwagen durch das fränkische Umland.

Unter dem Titel „Zwää frängische Bolezisten“ präsentieren die beiden Beamten neue Geschichten aus ihrem Dienstalltag, die mal dramatisch und nachdenklich, mal humorvoll und ehrlich erzählt werden. Als fränkische Antwort auf „Hubert und Staller“ gewähren sie Einblicke in Welten, die oft in direkter Nachbarschaft liegen und dennoch vielen verborgen bleiben – mal laut mit Blaulicht und Sirene, mal mit leisem Tiefgang.

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Du kannst dir Karten für diesen unterhaltsamen Abend im Schrotturmkeller bereits im Vorverkauf sichern oder dein Glück an der Abendkasse versuchen. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Bitte beachte den Veranstaltungsbeginn um 19:00 Uhr.

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Kartenbestellungen: 09721/97432

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