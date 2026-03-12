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Abenteuer & Allrad 2026: Weltweit bedeutendste Off-Road-Messe in Bad Kissingen

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
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    BAD KISSINGEN – Unter dem Motto „Unvergleichlich“ verwandelt die 28. ABENTEUER & ALLRAD vom 4. bis 7. Juni 2026 Bad Kissingen erneut in das weltweite Zentrum der Off-Road- und Reisemobil-Szene. Über 400 internationale Aussteller präsentieren auf der wichtigsten Messe ihrer Art das gesamte Spektrum der Branche – von kompakten SUVs über autarke Expeditionsfahrzeuge bis hin zu zukunftsweisenden Innovationen im Bereich der E-Mobilität und Solartechnik.

    Besucher können auf der Aktivmesse nicht nur die neuesten Modelle führender Hersteller wie Land Rover, Ford, IVECO oder MAN begutachten, sondern sich in natürlichen Geländeparcours auch selbst hinter das Steuer eines Off-Road-Boliden setzen. Die begleitende Vortragsreihe „Faszination-Abenteuer-Reise“ entführt das Publikum zudem an den ersten drei Messetagen mit renommierten Referenten wie Konstantin Abert, Pascal Violo und Reiner Harscher in ferne Regionen wie den Oman, Alaska oder Südafrika. Workshops zu Themen wie Selbstausbau und autarkem Leben runden das Fachprogramm ab.

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    Die Highlights und Besonderheiten der diesjährigen Messe im Überblick:

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    • Stargast Felix Neureuther: Am Messesonntag, dem 7. Juni, wird die Skisport-Legende Felix Neureuther zu Gast sein. Der erfolgreichste deutsche Weltcup-Fahrer berichtet aus seinem bewegten Leben und steht für Publikumsfragen sowie Autogramme zur Verfügung.

    • Familientag: Der abschließende Sonntag bietet spezielle Konditionen für Familien (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) sowie Aktionen wie Kinderschminken und Malwettbewerbe.

    • Camp Area: Eines der weltweit größten Fernreisetreffen auf einem spektakulären Areal mit Gästen aus allen Kontinenten ist fester Bestandteil des Events.

    • Charity: Im Rahmen der Aktion „Abenteuer & Allrad Herzenssache“ wird erneut ein gemeinnütziges Hilfsprojekt unterstützt.

    Die Veranstaltung unterstreicht mit ihrer Kombination aus Produktvielfalt, Aktivprogramm und der einzigartigen Atmosphäre der Camp Area ihre internationale Ausnahmestellung als führende Plattform für Overlanding und Off-Road-Abenteuer.

    Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.abenteuer-allrad.de

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