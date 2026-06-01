Wege aus dem Tabu: Uniklinikum Würzburg lädt zum 3. Würzburger Inkontinenz-Tag ein
WÜRZBURG – Ungewollter Urin- oder Stuhlabgang ist für viele Betroffene nach wie vor ein Schamthema, das die Lebensqualität im Alltag massiv einschränkt. Dabei gibt es heute vielfältige, hochmoderne Behandlungsansätze. Um Aufklärung zu leisten und Betroffenen sowie deren Angehörigen neue Wege aufzuzeigen, veranstalten die Klinik für Urologie und die Frauenklinik des Uniklinikums Würzburg (UKW) am Samstag, den 20. Juni 2026, den 3. Würzburger Inkontinenz-Tag.
Die kostenlose Informationsveranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über das gesamte therapeutische Spektrum der Region – von der Gynäkologie und Urologie über die Allgemeinchirurgie bis hin zu spezialisierten physiotherapeutischen Praxen.
Expertenvorträge liefern Antworten auf dringende Fragen
Zwischen 10:00 und 12:45 Uhr beleuchten Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen in leicht verständlichen Kurzvorträgen die wichtigsten Aspekte moderner Therapien. Im Mittelpunkt stehen dabei ganz praktische Fragestellungen:
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Chronische Beckenschmerzen: Wer kann mir konkret helfen und welche Therapiemethoden gibt es?
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Altersgrenzen in der Chirurgie: Bin ich ab einem gewissen Alter zu alt für eine operative Beckenboden-Korrektur?
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Moderne Technik: Welche digitalen Hilfsmittel und Apps unterstützen die zeitgemäße Inkontinenztherapie heute?
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Stuhlinkontinenz: Welche Selbsthilfemaßnahmen und konservativen Ansätze versprechen Erfolg?
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Neues Kompetenzzentrum: Was leistet das erst im Februar dieses Jahres frisch zertifizierte Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Unterfranken für die Patienten?
Spezialsprechstunden im Porträt und offene Fragerunde
Neben den Fachvorträgen nutzen die Mediziner den Vormittag, um die verschiedenen Spezialsprechstunden des Uniklinikums für das weitverzweigte Krankheitsfeld der Inkontinenz detailliert vorzustellen. So erfahren Betroffene direkt, wer im Klinikum der richtige Ansprechpartner für ihr spezifisches Anliegen ist.
Zum Abschluss der Veranstaltung wird das Forum für die Besucher geöffnet: In einer offenen Diskussionsrunde haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen direkt an die anwesenden Fachärzte und Therapeuten zu richten.
Alle Veranstaltungsdetails auf einen Blick
Die Informationsveranstaltung ist komplett kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Termin: Samstag, 20. Juni 2026
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Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr
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Ort: Uniklinikum Würzburg, Hörsaal der Kinderklinik (Haus D31), Josef-Schneider-Straße, 97080 Würzburg
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