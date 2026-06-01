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Wege aus dem Tabu: Uniklinikum Würzburg lädt zum 3. Würzburger Inkontinenz-Tag ein

1. Juni 2026Letztes Update 21. Mai 2026
Wege aus dem Tabu: Uniklinikum Würzburg lädt zum 3. Würzburger Inkontinenz-Tag ein
Foto: Pixabay
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WÜRZBURG – Ungewollter Urin- oder Stuhlabgang ist für viele Betroffene nach wie vor ein Schamthema, das die Lebensqualität im Alltag massiv einschränkt. Dabei gibt es heute vielfältige, hochmoderne Behandlungsansätze. Um Aufklärung zu leisten und Betroffenen sowie deren Angehörigen neue Wege aufzuzeigen, veranstalten die Klinik für Urologie und die Frauenklinik des Uniklinikums Würzburg (UKW) am Samstag, den 20. Juni 2026, den 3. Würzburger Inkontinenz-Tag.

Die kostenlose Informationsveranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über das gesamte therapeutische Spektrum der Region – von der Gynäkologie und Urologie über die Allgemeinchirurgie bis hin zu spezialisierten physiotherapeutischen Praxen.

Expertenvorträge liefern Antworten auf dringende Fragen

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Zwischen 10:00 und 12:45 Uhr beleuchten Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen in leicht verständlichen Kurzvorträgen die wichtigsten Aspekte moderner Therapien. Im Mittelpunkt stehen dabei ganz praktische Fragestellungen:

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Spezialsprechstunden im Porträt und offene Fragerunde

Neben den Fachvorträgen nutzen die Mediziner den Vormittag, um die verschiedenen Spezialsprechstunden des Uniklinikums für das weitverzweigte Krankheitsfeld der Inkontinenz detailliert vorzustellen. So erfahren Betroffene direkt, wer im Klinikum der richtige Ansprechpartner für ihr spezifisches Anliegen ist.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird das Forum für die Besucher geöffnet: In einer offenen Diskussionsrunde haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen direkt an die anwesenden Fachärzte und Therapeuten zu richten.

Alle Veranstaltungsdetails auf einen Blick

Die Informationsveranstaltung ist komplett kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

  • Termin: Samstag, 20. Juni 2026

  • Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr

  • Ort: Uniklinikum Würzburg, Hörsaal der Kinderklinik (Haus D31), Josef-Schneider-Straße, 97080 Würzburg

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