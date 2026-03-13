Veranstaltung der Lebenshilfe: Herausforderndes Verhalten verstehen
SCHWEINFURT – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt laden am Dienstag, den 24. März 2026, zu einer Informationsveranstaltung in die Gorch-Fock-Straße 13 ein. Unter der Leitung des Sozialpädagogen und ProDeMa-Trainers Holger Flederer steht ab 18:30 Uhr das Thema „Herausforderndes Verhalten verstehen und angemessen damit umgehen“ im Mittelpunkt.
Menschen mit intellektuellen Einschränkungen oder Sprachbehinderungen drücken ihre Bedürfnisse oft nicht verbal, sondern durch ihr Handeln aus. Dies kann sich in ungewöhnlichen oder aggressiven Verhaltensweisen äußern, die für Außenstehende oft schwer zu deuten sind. Der Referent vermittelt Fachwissen darüber, wie sich Wünsche hinter solchen Verhaltensweisen identifizieren lassen und welche Rolle das eigene Verhalten in Stresssituationen spielt.
Zudem werden Strategien zur Prävention von Konflikten sowie Möglichkeiten der Selbstfürsorge für Betreuer und Angehörige thematisiert. Die Veranstaltung bietet Raum zur Reflexion des eigenen Handelns und liefert praktische Tipps für den Alltag. Eine Anmeldung ist bis zum 19. März 2026 erforderlich.
Anmeldung und Kontakt:
09721/64645380
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