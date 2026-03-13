Schmerzen lindern – Vortrag mit praktischen Methoden zur Selbstanwendung
EBERN IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Donnerstag, den 19. März 2026, lädt die Selbsthilfegruppe „Chronische Schmerzen“ zu einem öffentlichen Informationsabend in das Seniorenzentrum St. Elisabeth ein. Unter der Leitung des Heilpraktikers Dr. Thomas Schmoll werden effektive Möglichkeiten zur natürlichen Schmerzlinderung durch Akupressur und Taping vorgestellt.
Du kannst an diesem Abend erfahren, wie sich leichte Beschwerden von Kopf bis Fuß durch unkomplizierte Handgriffe selbst behandeln lassen. Diese Methoden bieten eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Schulmedizin und sind direkt im Alltag anwendbar. Im Anschluss an den theoretischen Teil haben alle Teilnehmer die Gelegenheit, die gezeigten Techniken unter Anleitung selbst auszuprobieren.
Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr im Café des Seniorenzentrums St. Elisabeth in der Kapellenstraße 14 in Ebern. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.
Kontakt für die Anmeldung:
09531/9436868 oder selbsthilfe123@t-online.de
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