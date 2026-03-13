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Patienteninformationstag zum Thema Prostatakrebs am Uniklinikum

13. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Patienteninformationstag zum Thema Prostatakrebs am Uniklinikum
Bild: UKW
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WÜRZBURG – Am Samstag, den 18. April 2026, lädt das zertifizierte Prostatakarzinomzentrum des Uniklinikums Würzburg (UKW) zu einem umfassenden Informationstag ein. Zwischen 10:00 und 14:15 Uhr informieren Experten im Hörsaal des Zentrums für Operative Medizin (ZOM) über aktuelle Entwicklungen in der Vorsorge, Diagnostik und Therapie der häufigsten Krebserkrankung bei Männern.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Comprehensive Cancer Center (CCC) Mainfranken sowie dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) WERA statt. In laienverständlichen Kurzvorträgen beleuchten neun Spezialisten moderne Verfahren, wie etwa innovative Bildgebung in der Diagnostik oder neue Ansätze in der Strahlentherapie und operativen Versorgung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf wirksamen Medikamenten und Kombinationstherapien für Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs.

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Das Programm spiegelt die interdisziplinäre Zusammenarbeit des Zentrums wider: Neben Vertretern der Urologie kommen Experten aus der Radiologie, Nuklearmedizin und Radioonkologie zu Wort. Auch die Selbsthilfe ist als wichtiger Partner vertreten. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Referenten. Die Teilnahme ist kostenlos.

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Das detaillierte Programm ist online verfügbar unter www.ukw.de/urologie

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