Haßfurt denkt smart – Senior*innen reden mit
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Montag, den 16.03.2026, lädt das Mehrgenerationenhaus Haßfurt in Kooperation mit Smart Green City Haßfurt von 10:00 bis 12:00 Uhr zu einem Workshop für Senior*innen in das Stadtlabor ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie die Kreisstadt für die ältere Generation noch lebenswerter gestaltet werden kann.
Du hast als Haßfurter Senior*in die Möglichkeit, deine Erfahrungen aus dem Alltag einzubringen und aktiv an der Gestaltung deiner Stadt mitzuwirken. In einer offenen Gesprächsrunde bei Kaffee und Kuchen werden Barrieren identifiziert, wichtige Orte besprochen und Ideen für ein seniorenfreundliches Umfeld gesammelt und dokumentiert.
Das Angebot ist für alle Teilnehmer kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei weiteren Fragen kannst du dich direkt an das Mehrgenerationenhaus wenden.
Kontakt:
09521/952825-0 oder mghhassfurt.kv-has@brk.de
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