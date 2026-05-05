Frauen setzen sich zur Wehr: Erfolgreicher Selbstverteidigungskurs in Zeil am Main
HASSFURT / ZEIL A. MAIN – Ein starkes Zeichen für Prävention und Selbstbehauptung: Der im April in der Turnhalle der Grundschule Zeil durchgeführte Selbstverteidigungskurs für Frauen stieß auf enorme Resonanz. Das Projekt war bis auf den letzten Platz ausgebucht, was den hohen Bedarf an solchen Angeboten im Landkreis Haßberge unterstreicht.
Besonders beeindruckend war die generationenübergreifende Beteiligung: Die jüngste Teilnehmerin zählte gerade einmal 6 Jahre, während die älteste über 60 Jahre alt war. Gemeinsam lernten sie, wie man sich im Ernstfall sowohl verbal als auch körperlich behaupten kann.
Prävention durch Stärkung des Selbstbewusstseins
Das Landratsamt Haßberge engagiert sich bereits seit Jahren in der Gewaltprävention. Der Kurs verfolgte dabei einen ganzheitlichen Ansatz:
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Stimmtraining & Körpersprache: Einsatz der eigenen Präsenz zur Deeskalation.
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Gefahrenerkennung: Frühzeitiges Identifizieren kritischer Situationen.
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Praktische Techniken: Erlernen leicht anwendbarer Griffe zur körperlichen Gegenwehr.
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Angstbewältigung: Aufzeigen von klaren Handlungsalternativen zur Steigerung der subjektiven Sicherheit.
Ermöglicht wurde das kostenfreie Angebot durch die Stadt Zeil a. Main, die nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, sondern auch die Hälfte der Kursleitergebühren übernahm.
Unterstützung für Opfer von Gewalt
In diesem Zusammenhang verweist das Landratsamt auf die wichtige Arbeit des WEISSEN RINGS. Als bundesweit tätige Opferhilfsorganisation bietet der Verein Menschen, die Gewalt oder Straftaten erlebt haben, schnelle und unbürokratische Hilfe an.
Kontakt zum WEISSEN RING (Außenstelle Haßberge):
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Telefon: 09531 / 943516
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Internet: www.weisser-ring.de
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