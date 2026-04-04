Auszeichnung für das UKW: Gütesiegel für die Behandlung brandverletzter Kinder
WÜRZBURG – Die Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie, Kinderurologie und Kindertraumatologie des Uniklinikums Würzburg (UKW) wurde vom Arbeitskreis „Das schwerbrandverletzte Kind“ der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) mit dem Gütesiegel „Sicherheit und Qualität für brandverletzte Kinder“ ausgezeichnet. Diese Anerkennung bestätigt die hohe Strukturqualität in der ambulanten und stationären Versorgung sowie der Nachbehandlung junger Patienten mit Verbrennungen und Verbrühungen.
Die unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Meyer stehende Abteilung stellt als Maximalversorger eine wichtige Säule in der medizinischen Versorgung in Nordbayern dar. Das Gütesiegel, das für die Dauer von drei Jahren verliehen wurde, bescheinigt dem Klinikum die Erfüllung sämtlicher Kriterien für die spezialisierte Behandlung dieser komplexen Verletzungsbilder.
Herausforderung bei Kindern: Interdisziplinäre Hochspezialversorgung
Die Behandlung thermischer Verletzungen bei Kindern erfordert aufgrund der anatomischen Besonderheiten – wie der dünneren Haut, die oft zu tieferen und schwereren Schädigungen führt – einen völlig anderen Ansatz als bei Erwachsenen. Prof. Meyer betont zudem die psychosoziale Komponente: Verbrennungen und Verbrühungen stellen für die betroffenen Kinder und ihre Familien traumatische Erlebnisse dar, die eine umfassende psychologische Betreuung notwendig machen können.
Um diese anspruchsvolle Versorgung zu gewährleisten, arbeitet ein interdisziplinäres Team eng zusammen. Zu den zentralen Pfeilern gehören:
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Fachabteilungen: Neben der Kinder- und Jugendchirurgie sind die Kinderintensivmedizin und die Anästhesie maßgeblich beteiligt.
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Therapie und Betreuung: Ein Team aus spezialisierter Pflege, Physiotherapie und Psychologie unterstützt den Heilungsprozess ganzheitlich.
Dank der vorgehaltenen Experten-Teams und der spezialisierten Infrastruktur kann das UKW rund um die Uhr eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau bieten und schließt damit eine kritische Versorgungslücke in der Region.
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