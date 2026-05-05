NA-Familie & Gesundheit

12. Brustkrebs-Forum: Wissenswertes zur Nachsorge und zur „Krebspersönlichkeit“

5. Mai 2026Letztes Update 20. April 2026
12. Brustkrebs-Forum: Wissenswertes zur Nachsorge und zur „Krebspersönlichkeit“
Bild von vandenuj auf Pixabay
Sparkasse

WÜRZBURG – Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, lädt die Würzburger Universitäts-Frauenklinik zum 12. Brustkrebs-Forum ein. Im Zentrum des kostenlosen Informationsabends stehen aktuelle Forschungsergebnisse, individuelle Nachsorgekonzepte sowie die wissenschaftliche Einordnung des Begriffs der „Krebspersönlichkeit“.

Die Veranstaltung hat sich als wichtiges Format für Patientinnen, Patienten, Angehörige und Interessierte etabliert. Ab 18:00 Uhr geben Experten im Hörsaal 1 des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) an der Oberdürrbacher Straße Einblicke in moderne Behandlungs- und Begleitstrategien bei Brustkrebs.

Forschung und individuelle Nachsorge

Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

Den Auftakt bildet ein Vortrag von Prof. Dr. Achim Wöckel, Direktor der Frauenklinik am UKW. Er präsentiert verständlich aufbereitete wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Trends in der Forschung zum Mammakarzinom. Im Anschluss erläutert Oberärztin Dr. Denise Wrobel die Bedeutung einer langfristigen und individuell angepassten Nachsorge. Diese umfasst neben den medizinischen Kontrollen auch gezielte Unterstützung im Alltag, um die Gesundheit der Betroffenen dauerhaft zu stabilisieren.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Psychische Faktoren statt „Krebspersönlichkeit“

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Aufklärung über den wissenschaftlich widerlegten Begriff der „Krebspersönlichkeit“. Privatdozentin Dr. Elisabeth Jentschke, Leiterin des Psychoonkologischen Dienstes, räumt mit dem Irrglauben auf, dass bestimmte Charakterzüge eine Erkrankung begünstigen könnten. Während die Persönlichkeit selbst keinen Krebs verursacht, spielen psychische Faktoren jedoch eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung der Krankheit.

Austausch und Diskussion

Nach den Fachvorträgen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in einer Diskussionsrunde persönliche Fragen an die Referenten zu richten. Als zusätzliche Ansprechpartnerin steht Beate Beyerich vom Verein Frauenselbsthilfe Krebs zur Verfügung, um die Perspektive der Selbsthilfe einzubringen.

Veranstaltungsdetails:

  • Datum: Mittwoch, 20. Mai 2026

  • Uhrzeit: Ab 18:00 Uhr

  • Ort: Zentrum für Innere Medizin (ZIM), Hörsaal 1, Oberdürrbacher Straße, WÜRZBURG

  • Eintritt: Kostenlos

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. Mai 2026Letztes Update 20. April 2026

Mehr

Frauen setzen sich zur Wehr: Erfolgreicher Selbstverteidigungskurs in Zeil am Main

Frauen setzen sich zur Wehr: Erfolgreicher Selbstverteidigungskurs in Zeil am Main

5. Mai 2026
Kampf gegen Altersarmut: 10.000 Euro für bedürftige Rentner in Schweinfurt

Kampf gegen Altersarmut: 10.000 Euro für bedürftige Rentner in Schweinfurt

4. Mai 2026
Kindertagespflege im Fokus: Ausstellung und Aktionstag im Landratsamt Schweinfurt

Kindertagespflege im Fokus: Ausstellung und Aktionstag im Landratsamt Schweinfurt

3. Mai 2026
Innovationspreis für Würzburger Therapie-App: Axia überzeugt Fachjury

Innovationspreis für Würzburger Therapie-App: Axia überzeugt Fachjury

2. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)