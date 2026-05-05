12. Brustkrebs-Forum: Wissenswertes zur Nachsorge und zur „Krebspersönlichkeit“
WÜRZBURG – Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, lädt die Würzburger Universitäts-Frauenklinik zum 12. Brustkrebs-Forum ein. Im Zentrum des kostenlosen Informationsabends stehen aktuelle Forschungsergebnisse, individuelle Nachsorgekonzepte sowie die wissenschaftliche Einordnung des Begriffs der „Krebspersönlichkeit“.
Die Veranstaltung hat sich als wichtiges Format für Patientinnen, Patienten, Angehörige und Interessierte etabliert. Ab 18:00 Uhr geben Experten im Hörsaal 1 des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) an der Oberdürrbacher Straße Einblicke in moderne Behandlungs- und Begleitstrategien bei Brustkrebs.
Forschung und individuelle Nachsorge
Den Auftakt bildet ein Vortrag von Prof. Dr. Achim Wöckel, Direktor der Frauenklinik am UKW. Er präsentiert verständlich aufbereitete wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Trends in der Forschung zum Mammakarzinom. Im Anschluss erläutert Oberärztin Dr. Denise Wrobel die Bedeutung einer langfristigen und individuell angepassten Nachsorge. Diese umfasst neben den medizinischen Kontrollen auch gezielte Unterstützung im Alltag, um die Gesundheit der Betroffenen dauerhaft zu stabilisieren.
Psychische Faktoren statt „Krebspersönlichkeit“
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Aufklärung über den wissenschaftlich widerlegten Begriff der „Krebspersönlichkeit“. Privatdozentin Dr. Elisabeth Jentschke, Leiterin des Psychoonkologischen Dienstes, räumt mit dem Irrglauben auf, dass bestimmte Charakterzüge eine Erkrankung begünstigen könnten. Während die Persönlichkeit selbst keinen Krebs verursacht, spielen psychische Faktoren jedoch eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung der Krankheit.
Austausch und Diskussion
Nach den Fachvorträgen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in einer Diskussionsrunde persönliche Fragen an die Referenten zu richten. Als zusätzliche Ansprechpartnerin steht Beate Beyerich vom Verein Frauenselbsthilfe Krebs zur Verfügung, um die Perspektive der Selbsthilfe einzubringen.
Veranstaltungsdetails:
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Datum: Mittwoch, 20. Mai 2026
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Uhrzeit: Ab 18:00 Uhr
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Ort: Zentrum für Innere Medizin (ZIM), Hörsaal 1, Oberdürrbacher Straße, WÜRZBURG
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Eintritt: Kostenlos
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