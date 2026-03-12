Woche der Ausbildung: Agentur für Arbeit Schweinfurt setzt auf Fachkräftenachwuchs
SCHWEINFURT – Im Rahmen der bundesweiten Woche der Ausbildung Mitte März betont die Agentur für Arbeit Schweinfurt die zentrale Bedeutung der dualen Ausbildung für die Region. Ziel der Aktionswoche ist es, sowohl Jugendlichen die vielfältigen Karrierechancen als auch Unternehmen die Vorteile der eigenen Nachwuchssicherung aufzuzeigen.
Aktuelle Zahlen des Agenturbezirks Schweinfurt verdeutlichen jedoch eine Herausforderung: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen um 17,6 Prozent gesunken, was einem Rückgang von 625 Stellen entspricht. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels warnt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schweinfurt, vor den langfristigen Folgen dieser Entwicklung und bezeichnet Ausbildung als unverzichtbare Investition in die Zukunft.
Die Kernbotschaften der Agentur für Arbeit im Überblick:
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Vorteile für Jugendliche: Ein praxisnaher Einstieg in das Berufsleben mit langfristigen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
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Vorteile für Betriebe: Qualifizierung von Fachkräften nach eigenen Anforderungen und Stärkung der betrieblichen Bindung.
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Appell an Unternehmen: Frühzeitige Planung und Meldung von Ausbildungsstellen – bereits jetzt auch für den Start im Jahr 2027.
Die Agentur für Arbeit Schweinfurt versteht sich als dauerhafter Partner bei der Bewerbersuche und bietet ganzjährige Unterstützung an. Je früher offene Stellen bekannt sind, desto individueller können Jugendliche bei ihrer Berufswahl begleitet und Betriebe bei der Besetzung unterstützt werden. Ausbildung bleibt somit ein entscheidendes Signal für die wirtschaftliche Stabilität der gesamten Region.
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