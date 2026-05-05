Klischees brechen: Wenn Mädchen pflastern und Jungs die Verwaltung erobern – Girls’ und Boys’ Day im Landratsamt Haßberge
HASSFURT – Klischees über Bord: Am 23. April 2026 öffnete das Landratsamt Haßberge seine Türen für den Girls’ & Boys’ Day. Insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler nutzten die Chance, Berufsfelder zu erkunden, in denen ihr eigenes Geschlecht bislang eher selten vertreten ist. Ein Vormittag voller Praxisnähe gab spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Behörde.
Unter der Leitung von Ausbildungsleiterin Angelika Berthold und mit tatkräftiger Unterstützung der aktuellen Auszubildenden erlebten die Jugendlichen ein Programm, das weit über graue Theorie hinausging.
Technik und Handwerk für die Mädchen
Für die 15 Teilnehmerinnen standen Berufe im Fokus, die traditionell männlich dominiert sind:
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Straßenwärterin: Am Kreisbauhof hieß es „selbst anpacken“. Die Mädchen probierten sich an Pflasterarbeiten, lernten die Baustellenbeschilderung kennen und erhielten eine Einweisung in den beeindruckenden Maschinenpark der Straßenmeisterei.
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Fachinformatikerin: In der IT-Abteilung wurde Hardware begreifbar gemacht. Unter Anleitung von Azubis schraubten die Mädchen PCs auseinander, setzten sie wieder zusammen und erkundeten die technische Infrastruktur, die hinter einer modernen Verwaltung steckt.
Verwaltungs-Action für die Jungs
Parallel dazu tauchten 15 Jungen in die Welt der Verwaltungsfachangestellten und Kaufleute für Büromanagement ein. Statt trockener Aktenkunde warteten interaktive Formate:
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Verwaltungsstaffel: Durch die Simulation realer Fallbearbeitungen lernten die Jungen spielerisch die vielfältigen Aufgabenbereiche des Amtes kennen.
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Berufe-Speed-Dating: In lockerer Runde konnten sie die Azubis mit Fragen löchern und aus erster Hand erfahren, wie der Alltag im Büro wirklich aussieht.
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Hausführung: Ein Rundgang führte die Gruppe von den medizinischen Fachbereichen im Gesundheitsamt bis zum Bürgerbüro, dem direkten Draht zu den Einwohnern des Landkreises.
Ein Fazit voller neuer Perspektiven
Nach einem Vormittag voller „Fragebingo“ und praktischer Übungen kamen alle Teilnehmer zu einer finalen Feedbackrunde zusammen. Das Resümee war durchweg positiv: Der Tag half dabei, Berührungsängste abzubauen und den Blick für die eigene Berufswahl zu weiten.
Mit der Teilnahme am Girls’ und Boys’ Day unterstreicht das Landratsamt Haßberge sein Engagement als moderner Arbeitgeber, der auf Vielfalt setzt und Nachwuchstalente unabhängig von Geschlechterrollen für den öffentlichen Dienst begeistern möchte.
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