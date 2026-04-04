Ein Tag im Job der anderen: Arbeitsplatztausch in der Werkstatt Sennfeld
SENNFELD / GOCHSHEIM – In der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Sennfeld der Lebenshilfe Schweinfurt herrschte am vergangenen Donnerstag ein außergewöhnlicher Betriebszustand. Unter dem Motto „Bereit für Neues – Arbeitswechsel“ tauschten alle Mitarbeitenden ohne Behinderung ihre gewohnten Arbeitsplätze gegen Aufgaben in völlig fremden Fachbereichen, um den Teamgeist und das Verständnis für das „große Ganze“ zu stärken.
Die Aktion, die nach einem Probelauf im Vorjahr nun für alle verpflichtend durchgeführt wurde, betraf rund 530 Menschen am Standort. Das Besondere: Per Los wurde entschieden, wer an welcher Stelle im Einsatz ist. Selbst die Werkstattleitung blieb von diesem Rollenwechsel nicht ausgenommen und tauschte den Schreibtisch gegen die praktische Arbeit in den Außengruppen oder im Pflegebereich.
Perspektivwechsel vom Schreibtisch an das Rollenband
Werkstattleiter Günter Scheuring fand sich beispielsweise in der Außengruppe beim Unternehmen Kühne in Gochsheim wieder. Dort arbeitete er acht Stunden lang als Gruppenleiter am Rollenband und begleitete die Befüllung von Saucen-Flaschen – eine Tätigkeit, die er normalerweise nur auf administrativer Ebene organisiert.
Andreas Roth, der stellvertretende Werkstattleiter, unterstützte derweil in der Förderstätte. Sein Einsatzgebiet umfasste dort die direkte pflegerische Begleitung, einschließlich der Unterstützung bei der Essensgabe und Sanitärwegen. Ziel dieser Einsätze war es, die täglichen Herausforderungen der Kollegen und die Leistungen der betreuten Menschen aus nächster Nähe zu erleben.
Zwischen Stoßdämpfermontage und Osterbriefen
Auch in den handwerklichen und pädagogischen Bereichen kam es zu spannenden Begegnungen:
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Von der Pflege in die Technik: Jessica Dülk, die sonst schwer mehrfachbehinderte Menschen in der Förderstätte betreut, montierte in der Schlosserei Stoßdämpfer. Sie zeigte sich beeindruckt von der Präzision und Leistungsfähigkeit der dort arbeitenden Menschen mit Behinderung.
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Vom Holz zur Kreativität: Werner Bötsch, erfahrener Gruppenhelfer aus der Schreinerei, bereitete in der Förderstätte gemeinsam mit den Besuchern das Eierbemalen für das bevorstehende Osterfest vor.
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Logistik trifft Kommunikation: Simon Ebert, Fachkraft für Lagerlogistik, sammelte Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die sich nicht über Lautsprache mitteilen können, und lobte den vertrauten Umgang in den Wohngruppen.
Verständnis als Basis für die Zusammenarbeit
Der Schulungstag verdeutlichte, dass gerade bei Personalengpässen Flexibilität und gegenseitige Unterstützung unerlässlich sind. „Es ist wichtig, die Arbeit selbst auszuprobieren, um ein Verständnis füreinander zu entwickeln“, resümierte Scheuring am Ende des Tages. Der Arbeitswechsel ermöglichte es dem Team, neue Einblicke in den Alltag der Kollegen zu gewinnen und die Werkstatt Sennfeld in ihrer gesamten Vielfalt besser kennenzulernen.
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